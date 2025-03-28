Samsung и LG хотят вернуться на российский рынок

Крупные корейские фирмы, такие как Samsung и LG могут вернуться на российский рынок, они внимательно следят за режимом санкций и ходом переговоров по конфликту на Украине. Об этом пишут южнокорейские СМИ.
«Корейские фирмы готовятся возобновить бизнес в России на фоне переговоров о перемирии», — пишет The Korea Times. По их данным, возможность возвращения на российский рынок рассматривают компании Samsung Electronics, LG Electronics и Hyundai Motor.
«Мы внимательно следим за ситуацией, потому что можем возобновить работу, когда санкции будут сняты», — сказал гендиректор LG Electronics Чо Джу Вань. А Hyundai Motor, которая продолжает частично вести бизнес в РФ и участвует в выставках электрооборудования, внимательно следит за развитием ситуации, чтобы принять решение о возвращении в Россию.
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