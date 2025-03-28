В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

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В аэропорту Гагарин временно прекратили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Гагарин временно прекратили прием и выпуск самолетов Фото:

В аэропорту «Гагарин» в Саратове введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропорту Саратов (Гагарин; UWSG)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Отмечается, что службы аэропорта делают все для обеспечения безопасности полетов.

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В аэропорту «Гагарин» в Саратове введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропорту Саратов (Гагарин; UWSG)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Отмечается, что службы аэропорта делают все для обеспечения безопасности полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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