27 марта 2025

В Челябинске подросток на самокате попал в ДТП с «Ладой»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дамба. Тобол. Кировский мост. Плотина. Курган, самокат
Подростки часто забывают о правилах дорожного движения Фото:

В Челябинске на улице Мира,65 подросток на самокате попал в ДТП, получив травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска.

«По предварительным данным, столкнулись автомобиль Лада-219140 под управлением 65-летнего мужчины и электросамокат Whoosh, на котором ехал 14-летний подросток. Госавтоинспекция Челябинска сейчас устанавливает обстоятельства этого ДТП», — уточнили в пресс-службе.

Подросток после столкновения получил телесные повреждения. Также в ГАИ также отметили, только за неделю произошло уже три ДТП с участием несовершеннолетних на электросамокатах. ГАИ Челябинска призывает родителей разъяснить своим детям опасные последствия правил нарушения ПДД, в том числе при использовании электросамоката.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер согласился с предложением ввести запреты для самокатчиков в Челябинской области. В частности, запретить движение электросамокатов в парках, скверах и ограничить скорость для них на некоторых улицах.

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В Челябинске на улице Мира,65 подросток на самокате попал в ДТП, получив травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска. «По предварительным данным, столкнулись автомобиль Лада-219140 под управлением 65-летнего мужчины и электросамокат Whoosh, на котором ехал 14-летний подросток. Госавтоинспекция Челябинска сейчас устанавливает обстоятельства этого ДТП», — уточнили в пресс-службе. Подросток после столкновения получил телесные повреждения. Также в ГАИ также отметили, только за неделю произошло уже три ДТП с участием несовершеннолетних на электросамокатах. ГАИ Челябинска призывает родителей разъяснить своим детям опасные последствия правил нарушения ПДД, в том числе при использовании электросамоката. Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер согласился с предложением ввести запреты для самокатчиков в Челябинской области. В частности, запретить движение электросамокатов в парках, скверах и ограничить скорость для них на некоторых улицах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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