Происшествия ДТП В Челябинске подросток на самокате попал в ДТП с «Ладой» 28 марта 2025 в 09:27 Размер текста - 17 + Подростки часто забывают о правилах дорожного движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске на улице Мира,65 подросток на самокате попал в ДТП, получив травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска. «По предварительным данным, столкнулись автомобиль Лада-219140 под управлением 65-летнего мужчины и электросамокат Whoosh, на котором ехал 14-летний подросток. Госавтоинспекция Челябинска сейчас устанавливает обстоятельства этого ДТП», — уточнили в пресс-службе. Подросток после столкновения получил телесные повреждения. Также в ГАИ также отметили, только за неделю произошло уже три ДТП с участием несовершеннолетних на электросамокатах. ГАИ Челябинска призывает родителей разъяснить своим детям опасные последствия правил нарушения ПДД, в том числе при использовании электросамоката. Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер согласился с предложением ввести запреты для самокатчиков в Челябинской области. В частности, запретить движение электросамокатов в парках, скверах и ограничить скорость для них на некоторых улицах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске на улице Мира,65 подросток на самокате попал в ДТП, получив травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска. «По предварительным данным, столкнулись автомобиль Лада-219140 под управлением 65-летнего мужчины и электросамокат Whoosh, на котором ехал 14-летний подросток. Госавтоинспекция Челябинска сейчас устанавливает обстоятельства этого ДТП», — уточнили в пресс-службе. Подросток после столкновения получил телесные повреждения. Также в ГАИ также отметили, только за неделю произошло уже три ДТП с участием несовершеннолетних на электросамокатах. ГАИ Челябинска призывает родителей разъяснить своим детям опасные последствия правил нарушения ПДД, в том числе при использовании электросамоката. Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер согласился с предложением ввести запреты для самокатчиков в Челябинской области. В частности, запретить движение электросамокатов в парках, скверах и ограничить скорость для них на некоторых улицах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям