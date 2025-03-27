В Челябинске подросток на самокате попал в ДТП с «Ладой»

В Челябинске на улице Мира,65 подросток на самокате попал в ДТП, получив травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска.
«По предварительным данным, столкнулись автомобиль Лада-219140 под управлением 65-летнего мужчины и электросамокат Whoosh, на котором ехал 14-летний подросток. Госавтоинспекция Челябинска сейчас устанавливает обстоятельства этого ДТП», — уточнили в пресс-службе.
Подросток после столкновения получил телесные повреждения. Также в ГАИ также отметили, только за неделю произошло уже три ДТП с участием несовершеннолетних на электросамокатах. ГАИ Челябинска призывает родителей разъяснить своим детям опасные последствия правил нарушения ПДД, в том числе при использовании электросамоката.
Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер согласился с предложением ввести запреты для самокатчиков в Челябинской области. В частности, запретить движение электросамокатов в парках, скверах и ограничить скорость для них на некоторых улицах.
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