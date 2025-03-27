Мошенники представились сотрудниками ФСБ: курганец стал жертвой аферы на два миллиона рублей

Житель Кургана стал жертвой телефонных мошенников и потерял два миллиона рублей. Аферисты выдавали себя за сотрудников ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
Мошенники использовали сложную схему обмана. «Один из них представился руководителем учреждения, где мужчина ранее работал, и сообщил об утечке персональных данных. Затем злоумышленник заявил, что ведется расследование, и вскоре с пенсионером свяжется „следователь ФСБ“», — сообщает ведомство.
Псевдосотрудник ФСБ запугивал мужчину и просил оформлять кредиты, иначе тот станет причастен к делу об утечке данных. Кроме того, аферисты заставили курганца продать свой автомобиль за 550 тысяч рублей. В общем итоге потерпевший перевел почти два миллиона мошенникам.
В Курганской области участились случаи мошенничества, где аферисты выдают себя за сотрудников государственных органов. Недавно жительница Кургана перевела мошенникам, представившимся сотрудниками Минобороны, 2,4 миллиона рублей.
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