27 марта 2025

Мошенники представились сотрудниками ФСБ: курганец стал жертвой аферы на два миллиона рублей

Курганец продал машину и перевел мошенникам два миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Аферисты выдавали себя за сотрудников ФСБ
Аферисты выдавали себя за сотрудников ФСБ Фото:

Житель Кургана стал жертвой телефонных мошенников и потерял два миллиона рублей. Аферисты выдавали себя за сотрудников ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Мошенники использовали сложную схему обмана. «Один из них представился руководителем учреждения, где мужчина ранее работал, и сообщил об утечке персональных данных. Затем злоумышленник заявил, что ведется расследование, и вскоре с пенсионером свяжется „следователь ФСБ“», — сообщает ведомство.

Псевдосотрудник ФСБ запугивал мужчину и просил оформлять кредиты, иначе тот станет причастен к делу об утечке данных. Кроме того, аферисты заставили курганца продать свой автомобиль за 550 тысяч рублей. В общем итоге потерпевший перевел почти два миллиона мошенникам.

В Курганской области участились случаи мошенничества, где аферисты выдают себя за сотрудников государственных органов. Недавно жительница Кургана перевела мошенникам, представившимся сотрудниками Минобороны, 2,4 миллиона рублей.

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Житель Кургана стал жертвой телефонных мошенников и потерял два миллиона рублей. Аферисты выдавали себя за сотрудников ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Мошенники использовали сложную схему обмана. «Один из них представился руководителем учреждения, где мужчина ранее работал, и сообщил об утечке персональных данных. Затем злоумышленник заявил, что ведется расследование, и вскоре с пенсионером свяжется „следователь ФСБ“», — сообщает ведомство. Псевдосотрудник ФСБ запугивал мужчину и просил оформлять кредиты, иначе тот станет причастен к делу об утечке данных. Кроме того, аферисты заставили курганца продать свой автомобиль за 550 тысяч рублей. В общем итоге потерпевший перевел почти два миллиона мошенникам. В Курганской области участились случаи мошенничества, где аферисты выдают себя за сотрудников государственных органов. Недавно жительница Кургана перевела мошенникам, представившимся сотрудниками Минобороны, 2,4 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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