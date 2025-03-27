В национальном парке «Зигальга» в Катав-Ивановском районе Челябинской области проснулись муравьи, что свидетельствует об окончательном приходе весны. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.
«Теперь точно весна: на Зигальге проснулись муравьи, причем побудка случилась на неделю раньше обычного срока. Но, несмотря на отклонение от графика, обитатели муравейника взялись за работу, каждый за свою», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале.
Задача муравьев — набрать в себя как можно больше солнечного тепла. Сейчас они проводят уборку — длинные ходы и кладовки очищают от скопившегося за зиму мусора.
В заказнике в Брединском районе ранее проснулись сурки. Они начали выходить из своих нор после долгой зимней спячки. Пока земля не покрылась травой, сурки будут жить за счет накопленного летом жира.
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