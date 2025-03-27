Свердловские власти не нашли, кто построит новый зал филармонии за миллиарды

Управление капитального строительства Свердловской области не смогло найти подрядчика на строительство нового здания филармонии в Екатеринбурге за 14,7 миллиарда рублей. На аукцион не поступило ни одной заявки. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.
Согласно материалам закупки, здание должно быть восьмиэтажным с основным концертным залом на 1200-1500 зрителей и малым для 250 человек. Общая площадь объекта составит 30 тысяч квадратных метров, там обустроят буфеты, гардеробы и вип-зону.
Тендер разместили 12 марта, окончание подачи заявок было запланировано на 28 марта. Изначально власти планировали заключить договор на работы в апреле 2025 года, а до 29 декабря 2028-го здание должны построить.
О новом здании филармонии власти мечтают несколько лет. Еще в ноябре 2019 года Куйвашев вместе с дирижером Валерием Гергиевым представляли эскизы, подготовленные всемирно известным бюро Zaha Hadid Architects. По изначальному замыслу, концертный зал на 2300 мест в центре Екатеринбурга должен был появиться к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако сначала сроки сдвинули из-за пандемии коронавируса, затем — в связи с возникновением новых вызовов из-за спецоперации РФ на Украине. Соблюдая санкции, наложенные на Россию, бюро Zaha Hadid Architects ушло из страны.
Весной тему актуализировали. Предполагалось, что финансирование (речь идет о сумме в 16-20 млрд рублей) удастся добиться от федерального правительства. Для этого планировалось включить проект в программу презентации Свердловской области в рамках Дней региона в Совете Федерации. Но от идеи отказались, потому что проект пока слишком сырой.
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