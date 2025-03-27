В Шадринске (Курганская область) с поста заместителя мэра ушла Елена Мезенцева. Заявление она написала сама, но некоторые инсайдеры считают, что отставка произошла из-за некоего уголовного дела и прошедших у нее обысков. URA.RU рассказывает, чем известна Елена Мезенцева и почему она ушла с поста заммэра.
Что известно о причине отставки
«Уволилась Елена Мезенцева. Она занимала пост заместителя мэра Шадринска. Также она возглавляла комитет по строительству и архитектуре. На ее место пока никого нет. Никого не могут найти на эту должность», — рассказывали тогда источники URA.RU из политических кругов Шадринска.
Инсайдеры говорят о якобы уголовном деле, которое возбудили следователи СУ СК. По версии источников, вопросы к бывшей чиновнице возникли из-за оборудования водозабора. Выясняется причина его замены на другое.
По словам других источников, никаких обысков в здании администрации не было. Людей в масках точно не видели. «Возможно, речь идет об изъятии для проверки документов. А возможные нарушения закона пока еще устанавливаются и проверяются все факты», — говорят инсайдеры.
Биография
Известно, что Мезенцева родилась 19 мая 1983 года. Подробностей о ее личной жизни и ранних годах в открытых источниках нет. Заместителем мэра Шадринска Елена стала в 2022 году. До этого много лет работала в комитете строительства и архитектуры (КСиА, руководитель). В должности заммэра курировала капитальное строительство, ремонт, благоустройство территории, жилищно-коммунальное хозяйство. В отставку Мезенцева ушла в марте 2025 года.
Источники ранее сообщали журналисту, что Мезенцева ушла с поста по собственному желанию. Чиновница написала заявление. Некоторые списывали это на усталость от работы. В зимний период мэрии Шадринска подвергалась критике за уборку снега. Тогда все свалилось на КСиА.
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