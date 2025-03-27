Источник рассказал о национальном составе группировки подростков, избивших девочку в ЯНАО

В Новом Уренгое (ЯНАО) подростки пинали девочку, происшествие попало на видео, сообщили представители «Русской общины» в соцсетях. Конфликт произошел 2 января, все участники подростковых разбирательств — граждане РФ, сообщили URA.RU источники в силовых структурах.
«Сама девочка о возникшем конфликте и драке никому не рассказывала. После обнаружения видео в социальных сетях начата проверка. Родители девочки узнали от полиции, что дочь избили и обратились с заявлением в правоохранительные органы. На данный момент все участники драки установлены. Можно точно сказать, что они не мигранты, а граждане РФ», — сообщили агентству собеседники на условиях анонимности.
По словам собеседников, событиям предшествовало общение в мессенджерах, где девочка допускала высказывания нецензурного характера. Виновность каждого из участников будет установлена по результатам проверки.
Ранее, представители «Русской общины» сообщили, что девочку из Нового Уренгоя избила толпа мигрантов. Полицейские проводят проверку по факту избиения несовершеннолетней. В прокуратуре округа URA.RU также сообщили, что ведомство взяло ситуацию под контроль. Агентство готово предоставить площадку для комментариев родителям всех подростков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!