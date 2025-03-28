На днях в Пятигорске (Ставропольский край) произошел резонансный случай — был зверски избит 20-летний Егор Черемыслов, а затем задушен. Следствие выявило, что к убийству причастен 14-летний школьник, однако родные погибшего уверены, что к преступлению причастна целая банда несовершеннолетних.
Тело парня было найдено в Парке культуры и отдыха имени Кирова. Перед смертью молодой человек успел позвонить маме, в телефонной трубке та слышала крики сына, обращенные к агрессорам: «За что?». Практически сразу родители поехали спасать своего ребенка, но когда они прибыли на место происшествия — было уже слишком поздно. URA.RU рассказывает, что известно о безжалостном убийстве в Пятигорске.
Мольбы о пощаде и леденящий хохот: что говорят родные погибшего
Крики, призывающие не убивать
Для Егора Черемыслова вечер 17 марта стал роковым — его тело в крови было найдено в Парке культуры и отдыха имени Кирова. Мать погибшего рассказала, что рядом находилась дубинка, а на животе маркером была нанесена непристойная надпись. Родители подозревают в убийстве группу подростков, известную как «Чижи».
Мать погибшего рассказала, что перед непосредственным избиением Егор успел ей позвонить по телефону. Тогда она услышала в трубке его мольбы о пощаде и хохот нападавших. Также женщина уточнила, что слышала в трубке голоса посторонних людей, в том числе женские, которые просили «не убивать его [Егора]». Сам парень в это время кричал «За что?».
Удерживала и избивала толпа
Дедушка убитого, Николай, рассказал, что изначально Егор позвонил ему с просьбой забрать его на машине из-за подвернутой ноги, но затем передумал и решил идти домой пешком через парк. Позже, когда Егору позвонила бабушка, он сообщил, что уже идет домой. Однако вскоре он перестал отвечать на звонки. Когда мать Егора, Оксана, наконец дозвонилась, она услышала, как сын просит о пощаде и говорит, что его бьет толпа, передает «Газета.ру».
Дедушка и мать немедленно отправились в парк, где обнаружили Егора мертвым под козырьком возле забора. Его лицо было в крови, голова пробита. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть, и полиция начала собирать улики на месте происшествия.
Родственники утверждают, что Егор был крепким парнем и его невозможно было убить одному человеку. Дедушка слышал, что нападавших было до 15 человек, которые использовали перцовый баллончик и физически удерживали Егора. Один из задержанных подростков сломал Егору шейные позвонки, а затем группа продолжала бить его уже бездыханного тело.
Убийство в сотнях метрах от МВД
Двоюродный дядя Егора, также по имени Николай, добавил, что нападение произошло у самого входа в парк, всего в сотне метров от отделения МВД, что не остановило убийц. По словам родственников, характер повреждений на теле Егора свидетельствует о том, что нападавших было несколько, так как на теле практически не осталось целого места. Незадолго до этого семья погибшего потеряла другого своего ребенка — тот погиб в зоне СВО.
Подозреваемый в убийстве подросток задержан
Причина смерти — асфиксия
Следственный комитет уточнил детали расследования смерти Егора Черемыслова. В ходе расследования были обнаружены следы механической асфиксии на шее юноши. По версии следствия, к убийству причастен 14-летний местный житель, который в настоящее время задержан и находится под стражей.
Следствие отрицает версию с убийством толпой
Следователи установили, что между задержанным подростком и Егором произошел конфликт, в результате которого несовершеннолетний задушил парня, что привело к его смерти. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления по Ставропольскому краю, Владимир Хорольский, принял решение изъять дело из производства следственного отдела по Пятигорску.
"Подозреваемого задержали около 7:00 18 марта. У него были сбиты костяшки кулаков, да и сам он не стал отпираться. По предварительным данным, причиной трагедии стал бытовой конфликт с незнакомым ему парнем, поведение которого не понравилось подростку", — рассказали журналистам "Лента.ру" источник в правоохранительных органах.
Спикер также добавил, что при осмотре места происшествия были обнаружены следы только двух человек — подозреваемого и потерпевшего. Мать потерпевшего не верит следствию, которое подозревает в гибели парня только одного человека.
Для дальнейшего расследования дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. Есть версия, что подростки могли быть под воздействием наркотических веществ.
Бастрыкин взял дело на контроль: к семье погибшего прислушались
Громкий резонанс и особое внимание, которое глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уделил расследованию убийства, побудили правоохранительные органы более внимательно отнестись к требованиям семьи погибшего. В результате была создана специальная группа из пяти следователей, которые занимаются допросами всех участников инцидента.
Помимо уже задержанного подростка рассматривается вопрос о задержании второго участника. Причем родственники задержанного подали апелляцию, чтобы изменить меру пресечения на домашний арест, рассказали авторам издания «Блокнот».
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