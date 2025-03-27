Главреда «Вечерних ведомостей» задержали в третий раз

28 марта 2025 в 11:52 Размер текста - 17 +

Владиславу Постникову грозит третий арест подряд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Задержание главреда «Вечерних ведомостей» в Екатеринбурге Главного редактора екатеринбургской интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова в третий раз задержали по административному делу. Об этом URA.RU сообщил его адвокат Георгий Краснов. Первый раз журналиста поймали 28 февраля возле редакции. Тогда его обвинили в публичной демонстрации экстремистской символики — логотипа «Штаба Навального» (признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен). 1 марта Владислава арестовали на две недели. Наказание он отбывал в спецприемнике Нижниго Тагила. Освободившись (14 марта), его задержали на выходе из учреждения. И снова вменили административную статью о демонстрации экстремистской символики. Тагильский суд вновь арестовал его на 14 суток. 28 марта. Срок наказания истек 28 марта. «Его вновь задержали на выходе из спецприемника. Владислава доставляют в УМВД России по Екатеринбургу для составления очередного протокола по 20.3 КоАП РФ за посты в telegram-канале давних лет. Суд состоится в Академическом райсуде», — сказал Краснов. Всю информацию по теме URA.RU собирает в этом сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главного редактора екатеринбургской интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова в третий раз задержали по административному делу. Об этом URA.RU сообщил его адвокат Георгий Краснов. Первый раз журналиста поймали 28 февраля возле редакции. Тогда его обвинили в публичной демонстрации экстремистской символики — логотипа «Штаба Навального» (признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен). 1 марта Владислава арестовали на две недели. Наказание он отбывал в спецприемнике Нижниго Тагила. Освободившись (14 марта), его задержали на выходе из учреждения. И снова вменили административную статью о демонстрации экстремистской символики. Тагильский суд вновь арестовал его на 14 суток. 28 марта. Срок наказания истек 28 марта. «Его вновь задержали на выходе из спецприемника. Владислава доставляют в УМВД России по Екатеринбургу для составления очередного протокола по 20.3 КоАП РФ за посты в telegram-канале давних лет. Суд состоится в Академическом райсуде», — сказал Краснов. Всю информацию по теме URA.RU собирает в этом сюжете.