27 марта 2025

Главреда «Вечерних ведомостей» задержали в третий раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция главы городе Екатеринбурга Алексея Орлова по итогам работы в 2022 году. Екатеринбург , постников владислав
Владиславу Постникову грозит третий арест подряд Фото:
новость из сюжета
Задержание главреда «Вечерних ведомостей» в Екатеринбурге

Главного редактора екатеринбургской интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова в третий раз задержали по административному делу. Об этом URA.RU сообщил его адвокат Георгий Краснов.

Первый раз журналиста поймали 28 февраля возле редакции. Тогда его обвинили в публичной демонстрации экстремистской символики — логотипа «Штаба Навального» (признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен). 1 марта Владислава арестовали на две недели. Наказание он отбывал в спецприемнике Нижниго Тагила.

Освободившись (14 марта), его задержали на выходе из учреждения. И снова вменили административную статью о демонстрации экстремистской символики. Тагильский суд вновь арестовал его на 14 суток. 28 марта. Срок наказания истек 28 марта.

«Его вновь задержали на выходе из спецприемника. Владислава доставляют в УМВД России по Екатеринбургу для составления очередного протокола по 20.3 КоАП РФ за посты в telegram-канале давних лет. Суд состоится в Академическом райсуде», — сказал Краснов. Всю информацию по теме URA.RU собирает в этом сюжете.

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Главного редактора екатеринбургской интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова в третий раз задержали по административному делу. Об этом URA.RU сообщил его адвокат Георгий Краснов. Первый раз журналиста поймали 28 февраля возле редакции. Тогда его обвинили в публичной демонстрации экстремистской символики — логотипа «Штаба Навального» (признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен). 1 марта Владислава арестовали на две недели. Наказание он отбывал в спецприемнике Нижниго Тагила. Освободившись (14 марта), его задержали на выходе из учреждения. И снова вменили административную статью о демонстрации экстремистской символики. Тагильский суд вновь арестовал его на 14 суток. 28 марта. Срок наказания истек 28 марта. «Его вновь задержали на выходе из спецприемника. Владислава доставляют в УМВД России по Екатеринбургу для составления очередного протокола по 20.3 КоАП РФ за посты в telegram-канале давних лет. Суд состоится в Академическом райсуде», — сказал Краснов. Всю информацию по теме URA.RU собирает в этом сюжете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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