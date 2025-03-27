27 марта 2025

Ямалец купил чипсы со вкусом стекла. Фото

Житель ЯНАО купил чипсы со стеклом в упаковке
© Служба новостей «URA.RU»
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В чипсах обнаружили стекло
В чипсах обнаружили стекло Фото:

Житель Ямала купил чипсы со стеклом. Инородный предмет он обнаружил внутри пачки и сообщил об этом местным СМИ. 

«Нашел стекло в чипсах торговой марки KDV, будьте аккуратнее», — сообщили в «МК Ямал». Северянин поделился со СМИ фото своей покупки.

URA.RU сообщало, что жительница Надыма (ЯНАО) принесла из магазина «надкушенный» хлеб, при этом тот был завернут в целую упаковку. Фотографии продукта она показала в социальных сетях.

Стекло в пачке чипсов нашел ямалец
Стекло в пачке чипсов нашел ямалец
Фото:

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Житель Ямала купил чипсы со стеклом. Инородный предмет он обнаружил внутри пачки и сообщил об этом местным СМИ.  «Нашел стекло в чипсах торговой марки KDV, будьте аккуратнее», — сообщили в «МК Ямал». Северянин поделился со СМИ фото своей покупки. URA.RU сообщало, что жительница Надыма (ЯНАО) принесла из магазина «надкушенный» хлеб, при этом тот был завернут в целую упаковку. Фотографии продукта она показала в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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