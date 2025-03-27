В чипсах обнаружили стекло
Житель Ямала купил чипсы со стеклом. Инородный предмет он обнаружил внутри пачки и сообщил об этом местным СМИ.
«Нашел стекло в чипсах торговой марки KDV, будьте аккуратнее», — сообщили в «МК Ямал». Северянин поделился со СМИ фото своей покупки.
URA.RU сообщало, что жительница Надыма (ЯНАО) принесла из магазина «надкушенный» хлеб, при этом тот был завернут в целую упаковку. Фотографии продукта она показала в социальных сетях.
Стекло в пачке чипсов нашел ямалец
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