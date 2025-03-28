В Бангкоке произошло мощное землетрясение. По данным издания Bangkok Post, в результате катаклизма обрушилось строящееся высотное здание. Эвакуация была объявлена для жителей высотных домов города. Очевидцы сообщают о погибших.
«В Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание», — передают журналисты. Отмечается, что магнитуда достигла 4,2 балла. Также очевидцы говорят о погибших, но официально пока данную информацию не подтверждали.
По сообщениям Associated Press, в результате инцидента тысячи людей, эвакуированных из зданий и отелей, оказались на улицах. В столице Таиланда проживает около 17 миллионов человек.
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