В Бангкоке из-за землетрясения рухнуло здание, есть погибшие. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Бангкоке произошло землетрясение, очевидцы говорят о погибших
В Бангкоке произошло землетрясение, очевидцы говорят о погибших Фото:

В Бангкоке произошло мощное землетрясение. По данным издания Bangkok Post, в результате катаклизма обрушилось строящееся высотное здание. Эвакуация была объявлена для жителей высотных домов города. Очевидцы сообщают о погибших. 

«В Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание», — передают журналисты. Отмечается, что магнитуда достигла 4,2 балла. Также очевидцы говорят о погибших, но официально пока данную информацию не подтверждали. 

По сообщениям Associated Press, в результате инцидента тысячи людей, эвакуированных из зданий и отелей, оказались на улицах. В столице Таиланда проживает около 17 миллионов человек. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Бангкоке произошло мощное землетрясение. По данным издания Bangkok Post, в результате катаклизма обрушилось строящееся высотное здание. Эвакуация была объявлена для жителей высотных домов города. Очевидцы сообщают о погибших.  «В Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание», — передают журналисты. Отмечается, что магнитуда достигла 4,2 балла. Также очевидцы говорят о погибших, но официально пока данную информацию не подтверждали.  По сообщениям Associated Press, в результате инцидента тысячи людей, эвакуированных из зданий и отелей, оказались на улицах. В столице Таиланда проживает около 17 миллионов человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...