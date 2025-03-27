27 марта 2025

Агрофирма пермского миллиардера увеличила прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие занимается разведением крупного рогатого скота
Предприятие занимается разведением крупного рогатого скота Фото:

Пермское сельскохозяйственное предприятие «Телец-Агро», совладельцем которого является миллиардер Александр Репин, в 2024 году улучшило финансовые показатели. Годовая прибыль агробизнеса увеличилась на 16,6 млн рублей (на 33%).

«ООО „Телец-Агро“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах сельхозпредприятия за 2024 год. Выручка — 435,9 млн рублей, чистая прибыль — 66,8 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка агрохозяйства составляла 416,4 млн рублей, а чистая прибыль — 50,1 млн рублей.

ООО «Телец-Агро» зарегистрировано в 2012 году в селе Шадейка Пермского края. Основные виды деятельности сельхозпредприятия — разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока.

Ранее URA.RU сообщало, что крупнейший молочный завод Пермского края получил рекордную прибыль. Нытвенский маслозавод в 2024 году получил 2 млрд рублей чистой  прибыли.

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Пермское сельскохозяйственное предприятие «Телец-Агро», совладельцем которого является миллиардер Александр Репин, в 2024 году улучшило финансовые показатели. Годовая прибыль агробизнеса увеличилась на 16,6 млн рублей (на 33%). «ООО „Телец-Агро“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах сельхозпредприятия за 2024 год. Выручка — 435,9 млн рублей, чистая прибыль — 66,8 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка агрохозяйства составляла 416,4 млн рублей, а чистая прибыль — 50,1 млн рублей. ООО «Телец-Агро» зарегистрировано в 2012 году в селе Шадейка Пермского края. Основные виды деятельности сельхозпредприятия — разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. Ранее URA.RU сообщало, что крупнейший молочный завод Пермского края получил рекордную прибыль. Нытвенский маслозавод в 2024 году получил 2 млрд рублей чистой  прибыли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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