Агрофирма пермского миллиардера увеличила прибыль

Пермское сельскохозяйственное предприятие «Телец-Агро», совладельцем которого является миллиардер Александр Репин, в 2024 году улучшило финансовые показатели. Годовая прибыль агробизнеса увеличилась на 16,6 млн рублей (на 33%).
«ООО „Телец-Агро“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах сельхозпредприятия за 2024 год. Выручка — 435,9 млн рублей, чистая прибыль — 66,8 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка агрохозяйства составляла 416,4 млн рублей, а чистая прибыль — 50,1 млн рублей.
ООО «Телец-Агро» зарегистрировано в 2012 году в селе Шадейка Пермского края. Основные виды деятельности сельхозпредприятия — разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока.
Ранее URA.RU сообщало, что крупнейший молочный завод Пермского края получил рекордную прибыль. Нытвенский маслозавод в 2024 году получил 2 млрд рублей чистой прибыли.
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