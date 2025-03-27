Редактор радиостанции «Ваше Радио» из Куртамыша (Курганская область) Виктор Слышков заявил, что трансляция в эфире украинской песни «Ванька, встанька-ка» с антироссийским содержанием стала результатом вмешательства извне. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU. При этом источники агентства говорят, что песня звучала на данном радио не раз и играет уже около полутора лет.
«Вообще без понятия, откуда эта песня. У нас ее в базе не было. Мы сами в шоке, переживаем. Видимо, кто-то удаленно что-то сделал. Больше в эфире не крутится она», — объяснил Слышков. Он добавил, что после получения звонка с сообщением о трансляции данной композиции песня была немедленно удалена из эфира.
Слышков также отметил, что разослал подписчикам группы радио в соцсетях сообщения с извинениями. «Взломали программу для трансляции „ВАШЕ 102.2 ФМ“, в эфир пошли укронацистские песни. Мы успели удалить, но одна прозвучала. Приносим всем извинения, мы разбираемся с данной ситуацией, как усилить защиту», — отметили в группе «Ваше Радио» в соцсети «ОК».
При этом, по информации источников URA.RU, песню в эфире радиостанции слышали не один раз, а первый раз в эфире ее транслировали еще полтора года назад. «Она звучала в разные дни, не только тогда, когда вспыхнул скандал 27 марта. В первый раз ее вообще услышали еще в июне 2023 года, и регулярно она играет на этом радио», — отмечают жители Куртамыша.
Ранее URA.RU сообщало, что бойцы СВО из Курганской области, находясь в отпуске, услышали в эфире местной радиостанции украинскую песню «Ванька-встанька» с антироссийским содержанием. Военные выразили возмущение по поводу трансляции данной композиции.
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