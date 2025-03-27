Ругавшийся матом экс-начальник ГАИ Кетово получил компенсацию за уголовное дело

Бывший начальник отдела Госавтоинспекции отделения полиции «Кетовский» Андрей Екимов, ставший известным после скандальной истории с нецензурными распоряжениями, добился компенсации за уголовное преследование. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.
«Екимов требовал миллион рублей за свое уголовное преследование. Суд сократил размер требований до 30 тысяч и компенсировал судебные расходы», — сообщили источники. Мужчину обвиняли в превышении полномочий. Следователи считали, что Екимов помог знакомому избежать ответственности за оставление места ДТП. В дальнейшем дело было закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений.
Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Екимов просил выплатить ему компенсацию морального ущерба. Сумма заявленных требований составляла один миллион рублей. Экс-полицейский заявлял, что был вынужден уволиться с должности, с ним перестали общаться знакомые после огласки информации о преследовании в СМИ.
Суд рассмотрел иск и заслушал доводы сторон. Было установлено, что мужчина уволился из полиции по достижению пенсионного возраста. А скандальная история с участием Екимова не имела отношения к сути возбужденного уголовного дела.
Суд постановил выплатить бывшему полицейскому компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Также ему возместят судебные расходы в размере 21 тысячи рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в отделении полиции «Кетовский» уволился главный госавтоинспектор района. Мужчина был известен тем, что общался с подчиненными с применением мата.
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