Shot: в Таиланде временно приостановили работу аэропортов

В Таиланде временно закрыты аэропорты
В Таиланде временно приостановили работы аэропортов по неизвестной причине. Об этом сообщили в telegram-канале Shot.
«Все полеты по Таиланду временно приостановлены», — передали в telegram-канале. Так, аэропорты не принимают самолеты и не дают разрешение на их вылет.
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