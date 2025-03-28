Shot: в Таиланде временно приостановили работу аэропортов

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В Таиланде временно закрыты аэропорты
В Таиланде временно закрыты аэропорты Фото:

В Таиланде временно приостановили работы аэропортов по неизвестной причине. Об этом сообщили в telegram-канале Shot. 

«Все полеты по Таиланду временно приостановлены», — передали в telegram-канале. Так, аэропорты не принимают самолеты и не дают разрешение на их вылет.  

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В Таиланде временно приостановили работы аэропортов по неизвестной причине. Об этом сообщили в telegram-канале Shot.  «Все полеты по Таиланду временно приостановлены», — передали в telegram-канале. Так, аэропорты не принимают самолеты и не дают разрешение на их вылет.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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