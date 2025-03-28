В Таиланде ввели режим ЧП из-за мощных землетрясений

Землетрясение произошло в Бангкоке
В столице Таиланда Бангкоке объявили режим ЧП. Об этом сообщает информационное агентство Agence France Press.
«Премьер Таиланда объявила режим ЧП в Бангкоке после мощного землетрясения», — передает AFP. Также сообщают о 43 рабочих, оказавшихся под завалам разрушившихся зданий.
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