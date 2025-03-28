В Таиланде ввели режим ЧП из-за мощных землетрясений

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Землетрясение произошло в Бангкоке
Землетрясение произошло в Бангкоке Фото:

В столице Таиланда Бангкоке объявили режим ЧП. Об этом сообщает информационное агентство Agence France Press.

«Премьер Таиланда объявила режим ЧП в Бангкоке после мощного землетрясения», — передает AFP. Также сообщают о 43 рабочих, оказавшихся под завалам разрушившихся зданий.

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В столице Таиланда Бангкоке объявили режим ЧП. Об этом сообщает информационное агентство Agence France Press. «Премьер Таиланда объявила режим ЧП в Бангкоке после мощного землетрясения», — передает AFP. Также сообщают о 43 рабочих, оказавшихся под завалам разрушившихся зданий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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