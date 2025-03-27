27 марта 2025

Разрушение новой челябинской дороги за 120 млн рублей объяснили паводком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорогу переливало четыре раза, поэтому она разрушилась, говорят в миндортрансе (архивное фото)
Дорогу переливало четыре раза, поэтому она разрушилась, говорят в миндортрансе (архивное фото) Фото:

Новую дорогу Миасское-Сычево в Красноармейском районе Челябинской области, построенную за 120 миллионов рублей в прошлом году, разрушил паводок. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«Всему виной паводок. С 18 по 20 марта произошло четыре перелива воды на автодороге Миасское-Сычево», — сообщили в ведомстве, пишет telegram-канал «31tv.ru — Челябинск».

Именно из-за паводка обрушились обочины, а асфальт покрылся трещинами. Подрядчик должен все восстановить в ближайшие две недели, добавили в челябинском миндортрансе.

Дорога в Красноармейском районе, на которую в 2024 году потратили 120 миллионов рублей, разрушилась и растрескалась после схода снега, сообщили ранее URA.RU в реготделении Народного фронта (ОНФ).

На обочине образовались огромные провалы, а на дорожном полотне в нескольких местах — трещины. Общая численность зависимого от дороги населения — более 40 000 человек из Сычево, Черкасово, Ильино, Миасского. Подрядчиком выступила компания «ДСК Южный Урал», заказчиком — региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новую дорогу Миасское-Сычево в Красноармейском районе Челябинской области, построенную за 120 миллионов рублей в прошлом году, разрушил паводок. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта. «Всему виной паводок. С 18 по 20 марта произошло четыре перелива воды на автодороге Миасское-Сычево», — сообщили в ведомстве, пишет telegram-канал «31tv.ru — Челябинск». Именно из-за паводка обрушились обочины, а асфальт покрылся трещинами. Подрядчик должен все восстановить в ближайшие две недели, добавили в челябинском миндортрансе. Дорога в Красноармейском районе, на которую в 2024 году потратили 120 миллионов рублей, разрушилась и растрескалась после схода снега, сообщили ранее URA.RU в реготделении Народного фронта (ОНФ). На обочине образовались огромные провалы, а на дорожном полотне в нескольких местах — трещины. Общая численность зависимого от дороги населения — более 40 000 человек из Сычево, Черкасово, Ильино, Миасского. Подрядчиком выступила компания «ДСК Южный Урал», заказчиком — региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...