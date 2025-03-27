Разрушение новой челябинской дороги за 120 млн рублей объяснили паводком

Новую дорогу Миасское-Сычево в Красноармейском районе Челябинской области, построенную за 120 миллионов рублей в прошлом году, разрушил паводок. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
«Всему виной паводок. С 18 по 20 марта произошло четыре перелива воды на автодороге Миасское-Сычево», — сообщили в ведомстве, пишет telegram-канал «31tv.ru — Челябинск».
Именно из-за паводка обрушились обочины, а асфальт покрылся трещинами. Подрядчик должен все восстановить в ближайшие две недели, добавили в челябинском миндортрансе.
Дорога в Красноармейском районе, на которую в 2024 году потратили 120 миллионов рублей, разрушилась и растрескалась после схода снега, сообщили ранее URA.RU в реготделении Народного фронта (ОНФ).
На обочине образовались огромные провалы, а на дорожном полотне в нескольких местах — трещины. Общая численность зависимого от дороги населения — более 40 000 человек из Сычево, Черкасово, Ильино, Миасского. Подрядчиком выступила компания «ДСК Южный Урал», заказчиком — региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.
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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».