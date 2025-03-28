Очевидцы рассказали URA.RU про землетрясение в Бангкоке

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В Бангкоке объявлена эвакуация из высотных домов
В Бангкоке объявлена эвакуация из высотных домов Фото:

Из-за угрозы обрушений в Бангкоке объявлена эвакуация из высотных домов. Очевидцы рассказали URA.RU, как они пережили землетрясение в Тайланде.

Юлия, которая находилась на 54-м этаже в районе Силом, запаниковала. «Дом начал качаться», — сказала она. Когда толчки прекратились, девушка смогла спуститься по лестнице. Видеоматериалы, предоставленные Юлией, показывают осыпающуюся штукатурку и другие мелкие повреждения внутри здания.

Еще одна жительница города, Вероника, оказалась в старом городе во время землетрясения. Она рассказала, что выбежала на улицу, где «буквально тряслась земля». «Это было очень устрашающе», — добавила Вероника.

В столице Таиланда, городе Бангкок, сохраняется напряженная обстановка после мощного землетрясения магнитудой 7,7. Эпицентр его находился в соседнем государстве Мьянма. В результате происшествия разрушено значительное количество зданий, видео обрушения одной из высоток попали на кадры очевидцев.

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Из-за угрозы обрушений в Бангкоке объявлена эвакуация из высотных домов. Очевидцы рассказали URA.RU, как они пережили землетрясение в Тайланде. Юлия, которая находилась на 54-м этаже в районе Силом, запаниковала. «Дом начал качаться», — сказала она. Когда толчки прекратились, девушка смогла спуститься по лестнице. Видеоматериалы, предоставленные Юлией, показывают осыпающуюся штукатурку и другие мелкие повреждения внутри здания. Еще одна жительница города, Вероника, оказалась в старом городе во время землетрясения. Она рассказала, что выбежала на улицу, где «буквально тряслась земля». «Это было очень устрашающе», — добавила Вероника. В столице Таиланда, городе Бангкок, сохраняется напряженная обстановка после мощного землетрясения магнитудой 7,7. Эпицентр его находился в соседнем государстве Мьянма. В результате происшествия разрушено значительное количество зданий, видео обрушения одной из высоток попали на кадры очевидцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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