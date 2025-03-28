Зеленский пошел на уловки, лишь бы избежать поражения на фронте

Украинский лидер Владимир Зеленский своими заявлениями о том, что Киев якобы прекращает намеренные атаки по энергетической инфраструктуре РФ, пытается запутать страны Запада, чтобы не допустить обрушения украинского фронта. Об этом сообщает Минобороны РФ, комментируя атаки ВСУ на российскую энергетическую инфраструктуру при помощи дронов.
«Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского. Его цель — не допустить обрушения фронта ВСУ, а также восстановить свой военный потенциал с помощью европейских „союзников“», — передает российское военное министерство в своем telegram-канале.
До этого в ведомстве отмечали, что в течение последних суток Украина организовала несколько атак на российские энергетические объекты. Для этого Киев традиционно использовал беспилотники, а также ракеты. Например, был нанесен двойной удар с применением, предположительно, реактивных снарядов РСЗО «HIMARS» по газоизмерительной станции «Суджа». Также ВСУ пытались поразить инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Атаки Киева проходят на фоне переговоров России, США и Украины о временном прекращении огня и ненападении на энергообъекты.
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