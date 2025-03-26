Кремль — URA.RU: приказ Путина о моратории на удары по энергосистеме действует

Песков: приказ Путина о моратории на удары по энергосистеме исполняется ВС РФ
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Приказ президента Владимира Путина о моратории на удары по энергосистеме действует и исполняется ВС РФ, сообщил Дмитрий Песков
Приказ президента Владимира Путина о моратории на удары по энергосистеме действует и исполняется ВС РФ, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Кремль подтвердил, что мораторий на удары по энергообъектам действует с 18 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, может ли Москва выйти из договоренности, учитывая, что ВСУ атаковали российские объекты после этой даты.

«Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта. Именно 18 марта был телефонный разговор двух президентов, президента Путина и президента Трампа. Президент Трамп предложил объявить такой мораторий, Путин согласился на мораторий на нанесение ударов по энергосистеме. Перечень этих энергосистем из пяти пунктов перечислен в том документе, который был согласован с американской стороной. Поэтому именно исчисляется 18 марта. <...> Приказ Путина относительно моратория действует и исполняется нашими вооруженными силами», — заявил Песков.

Кремль 25 марта сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В перечень вошли нефте- и газопроводы, НПЗ, электростанции, трансформаторы, АЭС и т.д. Отмечается, что мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта. В случае его нарушения другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств.

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Кремль подтвердил, что мораторий на удары по энергообъектам действует с 18 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, может ли Москва выйти из договоренности, учитывая, что ВСУ атаковали российские объекты после этой даты. «Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта. Именно 18 марта был телефонный разговор двух президентов, президента Путина и президента Трампа. Президент Трамп предложил объявить такой мораторий, Путин согласился на мораторий на нанесение ударов по энергосистеме. Перечень этих энергосистем из пяти пунктов перечислен в том документе, который был согласован с американской стороной. Поэтому именно исчисляется 18 марта. <...> Приказ Путина относительно моратория действует и исполняется нашими вооруженными силами», — заявил Песков. Кремль 25 марта сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В перечень вошли нефте- и газопроводы, НПЗ, электростанции, трансформаторы, АЭС и т.д. Отмечается, что мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта. В случае его нарушения другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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