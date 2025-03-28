Хуснуллин раскрыл, будут ли расширять семейную ипотеку на вторичное жилье

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о возможности расширения условий семейной ипотеки для приобретения вторичного жилья, если программа покажет свою востребованность. Об этом он сообщил журналистам.
Хуснуллин подчеркнул, что первоначально будет оценена эффективность программы. «Сейчас мы посмотрим, как эта программа заработает, насколько она будет востребована, и дальше, если будет необходимость, будем предлагать ее расширять в более широком масштабе», — сказал вице-премьер. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Решение о расширении семейной ипотеки на вторичное жилье было принято по поручению президента РФ Владимира Путина и вступит в силу с 1 апреля 2025 года. Данная мера направлена на поддержку семей в городах с ограниченным жилищным строительством, где строится не более двух домов. Нововведение позволит семьям с детьми до 6 лет приобрести квартиру на вторичном рынке по льготной ставке.
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