25 марта 2025

В Челябинске подорожал шиномонтаж. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Поставить летние шины сейчас стало на 20% дороже
Поставить летние шины сейчас стало на 20% дороже Фото:

В Челябинске стоимость шиномонтажа выросла в среднем на 15-20%. Так, «переобуть» машину с R14 сейчас стоит порядка 2000-2100 рублей без дополнительных услуг.

«В компании „Колеса даром“ расчет идет за одно колесо. Сезонный шиномонтаж R14 с мойкой обойдется в 2000 рублей за легковой автомобиль, 3640 за легкогрузовой и 2400 за внедорожник», — передает корреспондент URA.RU со ссылкой на официальный сайт компании.

В «Цефее» цены на шиномонтаж в Челябинске и Копейске одинаковы. Переобуть машины того же размера стоит 2000 рублей. Обработка герметиком, замены вентиля и новые пакеты, как и везде, оплачиваются отдельно, однако здесь мойка колеса входит в стоимость услуги. В «Рулевом» придется выложить 2080 рублей, а также еще по 60 рублей за герметик на каждое колесо.

Минувшей осенью эта услуга обходилась в 1600-1800. Информация о росте стоимости шиномонтажа по всей России появилась в начале марта. Владельцы бизнеса объяснили это увеличением зарплат сотрудников. В среднем по стране цены на замену шин выросли также на 15-20%.

Заменить шины на летние стало дороже
Заменить шины на летние стало дороже
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В Челябинске стоимость шиномонтажа выросла в среднем на 15-20%. Так, «переобуть» машину с R14 сейчас стоит порядка 2000-2100 рублей без дополнительных услуг. «В компании „Колеса даром“ расчет идет за одно колесо. Сезонный шиномонтаж R14 с мойкой обойдется в 2000 рублей за легковой автомобиль, 3640 за легкогрузовой и 2400 за внедорожник», — передает корреспондент URA.RU со ссылкой на официальный сайт компании. В «Цефее» цены на шиномонтаж в Челябинске и Копейске одинаковы. Переобуть машины того же размера стоит 2000 рублей. Обработка герметиком, замены вентиля и новые пакеты, как и везде, оплачиваются отдельно, однако здесь мойка колеса входит в стоимость услуги. В «Рулевом» придется выложить 2080 рублей, а также еще по 60 рублей за герметик на каждое колесо. Минувшей осенью эта услуга обходилась в 1600-1800. Информация о росте стоимости шиномонтажа по всей России появилась в начале марта. Владельцы бизнеса объяснили это увеличением зарплат сотрудников. В среднем по стране цены на замену шин выросли также на 15-20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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