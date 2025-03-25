В Челябинске стоимость шиномонтажа выросла в среднем на 15-20%. Так, «переобуть» машину с R14 сейчас стоит порядка 2000-2100 рублей без дополнительных услуг.
«В компании „Колеса даром“ расчет идет за одно колесо. Сезонный шиномонтаж R14 с мойкой обойдется в 2000 рублей за легковой автомобиль, 3640 за легкогрузовой и 2400 за внедорожник», — передает корреспондент URA.RU со ссылкой на официальный сайт компании.
В «Цефее» цены на шиномонтаж в Челябинске и Копейске одинаковы. Переобуть машины того же размера стоит 2000 рублей. Обработка герметиком, замены вентиля и новые пакеты, как и везде, оплачиваются отдельно, однако здесь мойка колеса входит в стоимость услуги. В «Рулевом» придется выложить 2080 рублей, а также еще по 60 рублей за герметик на каждое колесо.
Минувшей осенью эта услуга обходилась в 1600-1800. Информация о росте стоимости шиномонтажа по всей России появилась в начале марта. Владельцы бизнеса объяснили это увеличением зарплат сотрудников. В среднем по стране цены на замену шин выросли также на 15-20%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».