Путин и Эрдоган провели переговоры по ситуации на Украине

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели беседу, затронув темы текущих мировых событий. Об этом сообщили в канцелярии главы Турции.
«Эрдоган провел переговоры с Путиным», — заявили в канцелярии. Отмечается, что в ходе беседы была затронута тема украинского кризиса.
Турецкий глава уточнил, что страна готова принять у себя все стороны конфликта для переговоров по установлению мира. Также он подчеркнул, что страна прилагает все усилия, чтобы предотвратить превращение Черного моря в арену конфликтов.
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