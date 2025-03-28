Путин и Эрдоган провели переговоры по ситуации на Украине

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Эрдоган и Путин поговорили о ситуации на Украине и Черном море (архивное фото)
Эрдоган и Путин поговорили о ситуации на Украине и Черном море (архивное фото) Фото:

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели беседу, затронув темы текущих мировых событий. Об этом сообщили в канцелярии главы Турции. 

«Эрдоган провел переговоры с Путиным», — заявили в канцелярии. Отмечается, что в ходе беседы была затронута тема украинского кризиса.

Турецкий глава уточнил, что страна готова принять у себя все стороны конфликта для переговоров по установлению мира. Также он подчеркнул, что страна прилагает все усилия, чтобы предотвратить превращение Черного моря в арену конфликтов.

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Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели беседу, затронув темы текущих мировых событий. Об этом сообщили в канцелярии главы Турции.  «Эрдоган провел переговоры с Путиным», — заявили в канцелярии. Отмечается, что в ходе беседы была затронута тема украинского кризиса. Турецкий глава уточнил, что страна готова принять у себя все стороны конфликта для переговоров по установлению мира. Также он подчеркнул, что страна прилагает все усилия, чтобы предотвратить превращение Черного моря в арену конфликтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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