ВС РФ могут освободить Курскую область до конца недели

Матвийчук: ВС РФ могут полностью вытеснить ВСУ из Курскоой области за неделю
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Российские военные могут в течении недели освободить Курскую область, заявил Матвийчук
Российские военные могут в течении недели освободить Курскую область, заявил Матвийчук Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Российские военные могут полностью освободить Курскую область от Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже до конца текущей недели. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, в регионе остаются примерно 2,5-3 тысячи украинских военных.

«По тем данным, которыми располагаем сегодня, ВСУ расположены в четырех населенных пунктах на границе Курской и Сумской областей. Группировка противника насчитывает порядка 2,5-3 тысяч военнослужащих», — сказал Матвийчук, уточнив, что противник отступает и полная очистка Курской области от ВСУ возможна уже в ближайшие дни. Его слова передает «Лента.ру».

Эксперт также выразил мнение, что вскоре боевые действия переместятся с территории Курской области на Сумскую. Матвийчук подчеркнул, что ситуация в зоне конфликта осложняется из-за активных перемещений войск и оперативного хаоса.

Ранее ВС РФ удалось провести удачную операцию по освобождению российских территорий от ВСУ в Курской области. Украинских военных удалось выдавить из российского региона. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, регион будет освобожден в ближайшее время.

ВСУ несут заоблачные потери по всей линии фронта. По словам генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, за Курскую операцию они потеряли в общей сложности около семидесяти тысяч человек.

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Российские военные могут полностью освободить Курскую область от Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже до конца текущей недели. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, в регионе остаются примерно 2,5-3 тысячи украинских военных. «По тем данным, которыми располагаем сегодня, ВСУ расположены в четырех населенных пунктах на границе Курской и Сумской областей. Группировка противника насчитывает порядка 2,5-3 тысяч военнослужащих», — сказал Матвийчук, уточнив, что противник отступает и полная очистка Курской области от ВСУ возможна уже в ближайшие дни. Его слова передает «Лента.ру». Эксперт также выразил мнение, что вскоре боевые действия переместятся с территории Курской области на Сумскую. Матвийчук подчеркнул, что ситуация в зоне конфликта осложняется из-за активных перемещений войск и оперативного хаоса. Ранее ВС РФ удалось провести удачную операцию по освобождению российских территорий от ВСУ в Курской области. Украинских военных удалось выдавить из российского региона. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, регион будет освобожден в ближайшее время. ВСУ несут заоблачные потери по всей линии фронта. По словам генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, за Курскую операцию они потеряли в общей сложности около семидесяти тысяч человек.
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