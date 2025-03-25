Российские военные могут полностью освободить Курскую область от Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже до конца текущей недели. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, в регионе остаются примерно 2,5-3 тысячи украинских военных.
«По тем данным, которыми располагаем сегодня, ВСУ расположены в четырех населенных пунктах на границе Курской и Сумской областей. Группировка противника насчитывает порядка 2,5-3 тысяч военнослужащих», — сказал Матвийчук, уточнив, что противник отступает и полная очистка Курской области от ВСУ возможна уже в ближайшие дни. Его слова передает «Лента.ру».
Эксперт также выразил мнение, что вскоре боевые действия переместятся с территории Курской области на Сумскую. Матвийчук подчеркнул, что ситуация в зоне конфликта осложняется из-за активных перемещений войск и оперативного хаоса.
Ранее ВС РФ удалось провести удачную операцию по освобождению российских территорий от ВСУ в Курской области. Украинских военных удалось выдавить из российского региона. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, регион будет освобожден в ближайшее время.
ВСУ несут заоблачные потери по всей линии фронта. По словам генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, за Курскую операцию они потеряли в общей сложности около семидесяти тысяч человек.
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