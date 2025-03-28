Названо число погибших при землетрясении в Таиланде

В Таиланде землетрясение унесло жизни троих человек
новость из сюжетаСильное землетрясение в Таиланде и Мьянме
В Таиланде на фоне мощного землетрясения погибли три человека. Об этом сообщило издание Reuters.
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«Три человека погибли в Таиланде из-за землетрясения», — говорится в материале. Также отмечается, что местоположение еще 81 человека неизвестно.
Кроме того, по информации The New York Times, в Мьянме, где тоже было землетрясение, погибли 20 человек. Еще по меньшей мере 200 человек получили травмы различной степени тяжести.
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