Названо число погибших при землетрясении в Таиланде

В Таиланде погибло три человека из-за мощного землетрясения
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В Таиланде землетрясение унесло жизни троих человек
В Таиланде землетрясение унесло жизни троих человек Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

В Таиланде на фоне мощного землетрясения погибли три человека. Об этом сообщило издание Reuters. 

«Три человека погибли в Таиланде из-за землетрясения», — говорится в материале. Также отмечается, что местоположение еще 81 человека неизвестно. 

Кроме того, по информации The New York Times, в Мьянме, где тоже было землетрясение, погибли 20 человек. Еще по меньшей мере 200 человек получили травмы различной степени тяжести.

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В Таиланде на фоне мощного землетрясения погибли три человека. Об этом сообщило издание Reuters.  «Три человека погибли в Таиланде из-за землетрясения», — говорится в материале. Также отмечается, что местоположение еще 81 человека неизвестно.  Кроме того, по информации The New York Times, в Мьянме, где тоже было землетрясение, погибли 20 человек. Еще по меньшей мере 200 человек получили травмы различной степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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