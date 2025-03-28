Выросло число погибших от землетрясения в Мьянме

Из-за землетрясения в Мьянме погибло 20 человек. Об этом сообщили в The New York Times.
«В Мьянме в результате землетрясения погибли 20 человек», — говорится в материале. Также отмечается, что как минимум 200 человек получили ранения.
Землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в нескольких странах Восточной Азии. Эпицентр находился на территории Мьянмы. В результате сильных толчков в Бангкоке обрушилось 30-этажное строящиеся здание. Кроме того, в Мьянме произошло разрушение километрового автомобильного моста. Правительство Таиланда объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧП).
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