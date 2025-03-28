Выросло число погибших от землетрясения в Мьянме

NYT: в Мьянме из-за землетрясения погибло 20 человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Мьянме жертвами землетрясения стали 20 человек
В Мьянме жертвами землетрясения стали 20 человек Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

Из-за землетрясения в Мьянме погибло 20 человек. Об этом сообщили в The New York Times. 

«В Мьянме в результате землетрясения погибли 20 человек», — говорится в материале. Также отмечается, что как минимум 200 человек получили ранения. 

Землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в нескольких странах Восточной Азии. Эпицентр находился на территории Мьянмы. В результате сильных толчков в Бангкоке обрушилось 30-этажное строящиеся здание. Кроме того, в Мьянме произошло разрушение километрового автомобильного моста. Правительство Таиланда объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧП). 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за землетрясения в Мьянме погибло 20 человек. Об этом сообщили в The New York Times.  «В Мьянме в результате землетрясения погибли 20 человек», — говорится в материале. Также отмечается, что как минимум 200 человек получили ранения.  Землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в нескольких странах Восточной Азии. Эпицентр находился на территории Мьянмы. В результате сильных толчков в Бангкоке обрушилось 30-этажное строящиеся здание. Кроме того, в Мьянме произошло разрушение километрового автомобильного моста. Правительство Таиланда объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧП). 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...