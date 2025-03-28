В Курской области тракторист подорвался на мине и выжил

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Тракторист наехал на мину ВСУ в Курской области и остался жив
Тракторист наехал на мину ВСУ в Курской области и остался жив Фото:

В Курской области тракторист, который трудился в поле, получил ранения в результате взрыва устройства, на которое он наехал. По словам врио губернатора Александра Хинштейна, состояние пострадавшего стабильное и его жизни ничего не угрожает.

«Механизатор Льговской опытно-селекционной станции проводил работы по боронованию почвы. Несмотря на то, что поля перед этим обследовали, нахождение там взрывоопасных объектов всё равно возможно», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. 

Тракторист получил осколочные ранения затылочной области головы и шеи. Его здоровьем занимаются медики Курской областной больницы. Угрозы для жизни мужчины нет. 

Ранее сапер с позывным Потап сообщал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшиеся на территорию Курской области, применяли изощренную тактику минирования. ВСУ устанавливали и прятали взрывчатку таким образом, чтобы мирное поселение получило как можно больше увечий. 

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В Курской области тракторист, который трудился в поле, получил ранения в результате взрыва устройства, на которое он наехал. По словам врио губернатора Александра Хинштейна, состояние пострадавшего стабильное и его жизни ничего не угрожает. «Механизатор Льговской опытно-селекционной станции проводил работы по боронованию почвы. Несмотря на то, что поля перед этим обследовали, нахождение там взрывоопасных объектов всё равно возможно», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.  Тракторист получил осколочные ранения затылочной области головы и шеи. Его здоровьем занимаются медики Курской областной больницы. Угрозы для жизни мужчины нет.  Ранее сапер с позывным Потап сообщал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшиеся на территорию Курской области, применяли изощренную тактику минирования. ВСУ устанавливали и прятали взрывчатку таким образом, чтобы мирное поселение получило как можно больше увечий. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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