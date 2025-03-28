Паслер пообещал заняться метро в Екатеринбурге

Новый губернатор Свердловской области Денис Паслер пообещал заняться продлением метро в Екатеринбурге. Об этом он сказал на пресс-подходе после своего представления в резиденции на ул. Горького, передает корреспондент URA.RU.
«Этим (транспортом — прим. ред.) нужно заниматься. Город большой, город активно развивается, он достаточно компактный по сравнению с рядом других городов. И, конечно, транспортная составляющая актуальна, важна. Хотим мы — не хотим (а мы точно хотим), им точно нужно будет заниматься. Конечно, заниматься нужно всеми направлениями. И трамваи, и троллейбусы, и автобусы, что есть в городе, ну и конечно, метро. Проблема такого транспорта, как метро, она безусловно актуальна для Екатеринбурга», — сказал Паслер.
О назначении Паслера главой Свердловской области стало известно вечером 26 марта — после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. На ней, кстати, он тоже сказал про метро и в целом развитие транспорта, рассчитывая на поддержку главы государства.
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