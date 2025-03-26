Новый губернатор Паслер на встрече с Путиным рассказал о метро в Екатеринбурге

Новый глава Свердловской области Паслер займется вопросом метро в Екатеринбурге

27 марта 2025 в 00:42 Размер текста - 17 +

Денису Паслеру проблемы Свердловской области знакомы хорошо, так как он сам отсюда родом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Среди первостепенных задач, которые будет решать новый врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на посту, строительство метро в Екатеринбурге и в целом развитие транспорта. Об этом он сам рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Область, как вы правильно сказали, большая, промышленно развитая. Город развивается. Конечно же, вопросов, когда город развивается, немало. Наверняка есть вопросы, которые актуальны были и раньше, и сегодня. Это вопрос транспортный, вопрос, который долго уже не решается, десятилетиями, — вопрос метро. Я думаю, что вы тоже знаете это хорошо. Да и ряд других тем, которые, конечно, сегодня заслуживают внимания», — заявил Паслер. С 2019 года он — выпускник одного из потоков кремлевской «школы губернаторов» — возглавлял Оренбургскую область. Паслер родом из Североуральска, в политику он пришел в 2008-м, став депутатом свердловской Палаты представителей. В 2012 году Паслера назначили председателем регионального кабмина. В статусе премьера он проработал четыре года. Осенью 2016-го губернатор Евгений Куйвашев, которого сейчас и меняет Паслер, ликвидировал его должность. О его назначении главой Свердловской области стало известно вечером 26 марта. Подробнее о нем — в сбойке URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди первостепенных задач, которые будет решать новый врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на посту, строительство метро в Екатеринбурге и в целом развитие транспорта. Об этом он сам рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Область, как вы правильно сказали, большая, промышленно развитая. Город развивается. Конечно же, вопросов, когда город развивается, немало. Наверняка есть вопросы, которые актуальны были и раньше, и сегодня. Это вопрос транспортный, вопрос, который долго уже не решается, десятилетиями, — вопрос метро. Я думаю, что вы тоже знаете это хорошо. Да и ряд других тем, которые, конечно, сегодня заслуживают внимания», — заявил Паслер. С 2019 года он — выпускник одного из потоков кремлевской «школы губернаторов» — возглавлял Оренбургскую область. Паслер родом из Североуральска, в политику он пришел в 2008-м, став депутатом свердловской Палаты представителей. В 2012 году Паслера назначили председателем регионального кабмина. В статусе премьера он проработал четыре года. Осенью 2016-го губернатор Евгений Куйвашев, которого сейчас и меняет Паслер, ликвидировал его должность. О его назначении главой Свердловской области стало известно вечером 26 марта. Подробнее о нем — в сбойке URA.RU.