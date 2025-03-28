Останина: России нужна «специальная демографическая операция»

В России нужно ввести «специальную демографическую операцию» для поддержания национального суверенитета страны. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член авторского коллектива Нина Останина.
«Хочу напомнить вам, что в Государственной думе, 26 марта состоялся отчет правительства и его председатель Михаил Мишустин и я как председатель профильного комитета были едины в оценке демографической ситуации. И я воспользовалась термином, который нам предоставили профессиональные демографы, которые сказали, что нам нужна „специальная демографическая операция“», — заявила Останина в ходе пресс-конференции, посвященной презентации учебных пособий по предмету «Семьеведение». Ее слова передает РИАМО.
Также она указала на значимость сохранения национальных ценностей, начиная с семейной среды и заканчивая образовательным процессом и общественным пространством. Понимание этого привело профильный комитет к решению о включении курса «Семьеведение» в программы учебных заведений.
Ранее сообщалось, что для школьников 10-11 классов будут введены специализированные курсы по основам семьеведения. Их основная цель — развитие семейных ценностей и укрепление позитивных взаимоотношений внутри семьи. Обучение на этих курсах будет организовано в формате «Разговоров о важном».
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