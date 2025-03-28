СКР предъявил обвинение гендиректору «Ямалавтодор» Сарашвили

Гендиректор «Ямалавтодор» Сарашвили обвиняется в присвоении бюджетных средств
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержать обвиняемого удалось при поддержке СОБР
Задержать обвиняемого удалось при поддержке СОБР Фото:
новость из сюжета
Коррупционные скандалы на Ямале

В ЯНАО следователи СК России задержали генерального директора акционерного общества с долей государственного участия «Ямалавтодор» Давида Сарашвили. По информации пресс-службы СКР, руководитель обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере.

«В ЯНАО следователями СКР задержан руководитель акционерного общества с долей государственного участия. Должностное лицо задержано следователями СКР при содействии сотрудников РУФСБ России по Тюменской области и силовой поддержке бойцов СОБР», — сообщили в telegram-канале окружного следкома.

Преступные действия, по версии следствия, происходили с сентября по декабрь 2024 года. Генеральный директор, используя аффилированное юридическое лицо, привлекал подрядную организацию для выполнения строительных работ по завышенной стоимости. В результате фигурант присвоил себе денежные средства в особо крупном размере.

После задержания генерального директора были проведены обыски как в его жилище, так и по месту его работы. В ходе обысков были изъяты документы и другие материалы, имеющие значение для дела. Следствие продолжает работать над установлением всех обстоятельств дела и сбором необходимых доказательств.

О задержании Сарашвили первым сообщило URA.RU. Его задержали 26 марта в Салехарде. 

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В ЯНАО следователи СК России задержали генерального директора акционерного общества с долей государственного участия «Ямалавтодор» Давида Сарашвили. По информации пресс-службы СКР, руководитель обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере. «В ЯНАО следователями СКР задержан руководитель акционерного общества с долей государственного участия. Должностное лицо задержано следователями СКР при содействии сотрудников РУФСБ России по Тюменской области и силовой поддержке бойцов СОБР», — сообщили в telegram-канале окружного следкома. Преступные действия, по версии следствия, происходили с сентября по декабрь 2024 года. Генеральный директор, используя аффилированное юридическое лицо, привлекал подрядную организацию для выполнения строительных работ по завышенной стоимости. В результате фигурант присвоил себе денежные средства в особо крупном размере. После задержания генерального директора были проведены обыски как в его жилище, так и по месту его работы. В ходе обысков были изъяты документы и другие материалы, имеющие значение для дела. Следствие продолжает работать над установлением всех обстоятельств дела и сбором необходимых доказательств. О задержании Сарашвили первым сообщило URA.RU. Его задержали 26 марта в Салехарде. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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