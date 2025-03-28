«Повесят на Майдане»: Медведев предрек судьбу Зеленского, если он пойдет на сделку с США

Если президент Украины Владимир Зеленский поддержит сделку с США о полезных ископаемых, не выгодную для Киева, то его могут повесить на Майдане. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Американцы выкатили чудаку из Киева отличный проект сделки по ресурсам. Если киевский режим ее одобрит, то наркомана с компанией просто повесят на Майдане», — написал Медведев в соцсети Х.
Ранее, 23 марта, Вашингтон представил Зеленскому проект нового двустороннего соглашения, которое охватывает все категории полезных ископаемых на территории Украины, включая уже действующие разработки и потенциально новые, а также нефть и газ. Однако, по словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, данное соглашение выгодно Штатам, а не Украине. Он охарактеризовал документ как «ужасный».
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