В Челябинской области дорожные службы занялись восстановлением размытой дороги Миасское — Черкасово — Сычево. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Местные жители ранее сообщили, что сделанная в прошлом году за 120 миллионов рублей дорога развалилась и рухнула.
«Дорожные службы начали устранение последствий паводка в Красноармейском районе. Необходимо восстановить локальные участки проезжей части, обочин и откосную часть автодороги Миасское — Черкасово — Сычево после подмыва талыми водами», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Новую дорогу в Красноармейском районе сделали в прошлом году за 120 миллионов рублей, сообщили ранее URA.RU в реготделении Народного фронта (ОНФ). Но после схода снега на обочине образовались провалы, асфальт в нескольких местах треснул. Подрядчиком выступила компания «ДСК Южный Урал», а заказчиком — министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Причиной разрушения дороги стал паводок, объяснили в миндортрансе региона. С 18 по 20 марта произошло четыре перелива, из-за этого асфальт покрылся трещинами, а откосы рухнули. Подрядчик все восстановит в ближайшие две недели, добавили в ведомстве.
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