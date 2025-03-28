В Челябинской области экстренно взялись ремонтировать дорогу за 120 млн рублей. Фото

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Дороге нет и года, а она уже развалилась, говорят местные (архивное фото)
Дороге нет и года, а она уже развалилась, говорят местные (архивное фото) Фото:

В Челябинской области дорожные службы занялись восстановлением размытой дороги Миасское — Черкасово — Сычево. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Местные жители ранее сообщили, что сделанная в прошлом году за 120 миллионов рублей дорога развалилась и рухнула.

«Дорожные службы начали устранение последствий паводка в Красноармейском районе. Необходимо восстановить локальные участки проезжей части, обочин и откосную часть автодороги Миасское — Черкасово — Сычево после подмыва талыми водами», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Новую дорогу в Красноармейском районе сделали в прошлом году за 120 миллионов рублей, сообщили ранее URA.RU в реготделении Народного фронта (ОНФ). Но после схода снега на обочине образовались провалы, асфальт в нескольких местах треснул. Подрядчиком выступила компания «ДСК Южный Урал», а заказчиком — министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Причиной разрушения дороги стал паводок, объяснили в миндортрансе региона. С 18 по 20 марта произошло четыре перелива, из-за этого асфальт покрылся трещинами, а откосы рухнули. Подрядчик все восстановит в ближайшие две недели, добавили в ведомстве.

Дорогу разрушил паводок
Дорогу разрушил паводок
Фото:
Ремонтные работы на месте уже начались
Ремонтные работы на месте уже начались
Фото:
Новую дорогу сделали в 2024 году
Новую дорогу сделали в 2024 году
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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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В Челябинской области дорожные службы занялись восстановлением размытой дороги Миасское — Черкасово — Сычево. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Местные жители ранее сообщили, что сделанная в прошлом году за 120 миллионов рублей дорога развалилась и рухнула. «Дорожные службы начали устранение последствий паводка в Красноармейском районе. Необходимо восстановить локальные участки проезжей части, обочин и откосную часть автодороги Миасское — Черкасово — Сычево после подмыва талыми водами», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Новую дорогу в Красноармейском районе сделали в прошлом году за 120 миллионов рублей, сообщили ранее URA.RU в реготделении Народного фронта (ОНФ). Но после схода снега на обочине образовались провалы, асфальт в нескольких местах треснул. Подрядчиком выступила компания «ДСК Южный Урал», а заказчиком — министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Причиной разрушения дороги стал паводок, объяснили в миндортрансе региона. С 18 по 20 марта произошло четыре перелива, из-за этого асфальт покрылся трещинами, а откосы рухнули. Подрядчик все восстановит в ближайшие две недели, добавили в ведомстве.
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Ссылки по теме
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