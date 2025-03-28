ТЮЗ из ХМАО вошел в топ самых интересных театров России

Няганский театр юного зрителя вошел в топ-10 самых интересных театров России. Рейтинг составила «Афиша Daily».
По версии издания, ТЮЗ привлекает внимание зрителей громкими премьерами. Например, спектакль «Калечина-Малечина», за который театралы получили первую в ХМАО «Золотую маску».
«Признание публики — лучшая награда для творческого коллектива. Теплый прием, который мы получаем в каждом населенном пункте округа во время гастролей, неподдельный интерес зрителей к нашим постановкам и их желание следовать за нами — это вдохновляет», — поделилась с URA.RU завлит Няганского ТЮЗа Нинель Махмурян.
Также в рейтинге фигурируют пермский театр оперы и балета, петербургский «Узел», московское пространство «Внутри». Отмечены и театральные коллективы из Новосибирский, Казани, Новокузнецка, Красноярска.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске пройдет десятый по счету окружной театральный фестиваль «Белое пространство» В предыдущий раз его проводили в 2021 году. Приказ об утверждении юбилейного сезона опубликован на сайте окружного департамента культуры.
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