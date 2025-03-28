ТЮЗ из ХМАО вошел в топ самых интересных театров России

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Няганский ТЮЗ получил первую «Золотую маску» в ХМАО
Няганский ТЮЗ получил первую «Золотую маску» в ХМАО Фото:

Няганский театр юного зрителя вошел в топ-10 самых интересных театров России. Рейтинг составила «Афиша Daily».

По версии издания, ТЮЗ привлекает внимание зрителей громкими премьерами. Например, спектакль «Калечина-Малечина», за который театралы получили первую в ХМАО «Золотую маску».

«Признание публики — лучшая награда для творческого коллектива. Теплый прием, который мы получаем в каждом населенном пункте округа во время гастролей, неподдельный интерес зрителей к нашим постановкам и их желание следовать за нами — это вдохновляет», — поделилась с URA.RU завлит Няганского ТЮЗа Нинель Махмурян.

Также в рейтинге фигурируют пермский театр оперы и балета, петербургский «Узел», московское пространство «Внутри». Отмечены и театральные коллективы из Новосибирский, Казани, Новокузнецка, Красноярска.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске пройдет десятый по счету окружной театральный фестиваль «Белое пространство» В предыдущий раз его проводили в 2021 году. Приказ об утверждении юбилейного сезона опубликован на сайте окружного департамента культуры.

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Няганский театр юного зрителя вошел в топ-10 самых интересных театров России. Рейтинг составила «Афиша Daily». По версии издания, ТЮЗ привлекает внимание зрителей громкими премьерами. Например, спектакль «Калечина-Малечина», за который театралы получили первую в ХМАО «Золотую маску». «Признание публики — лучшая награда для творческого коллектива. Теплый прием, который мы получаем в каждом населенном пункте округа во время гастролей, неподдельный интерес зрителей к нашим постановкам и их желание следовать за нами — это вдохновляет», — поделилась с URA.RU завлит Няганского ТЮЗа Нинель Махмурян. Также в рейтинге фигурируют пермский театр оперы и балета, петербургский «Узел», московское пространство «Внутри». Отмечены и театральные коллективы из Новосибирский, Казани, Новокузнецка, Красноярска. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске пройдет десятый по счету окружной театральный фестиваль «Белое пространство» В предыдущий раз его проводили в 2021 году. Приказ об утверждении юбилейного сезона опубликован на сайте окружного департамента культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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