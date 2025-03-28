Силовики раскрыли подробности ЧП с пропавшими школьницами в Нижневартовске

В Нижневартовске силовики и волонтеры больше суток искали пропавших школьниц
© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительной информации, школьницы слишком долго гуляли и не возвращались домой, боясь наказания
По предварительной информации, школьницы слишком долго гуляли и не возвращались домой, боясь наказания Фото:

Школьницы из Нижневартовска отправились погулять, и даже не были в курсе, что их сутки ищут родители, полицейские и волонтеры. Об этом URA.RU рассказал источник из силовых структур.

«Девочки просто гуляли по городу. Они не посещали какие-то заведения, не были где-то на квартирах. Сейчас силовики продолжают с ними работать», — рассказал источник.

Прогулка девочек затянулась на сутки. Предварительно, подростки не шли домой, боясь наказания, а ночь провели в подъездах. Ранее URA.RU писало, что полиция Нижневартовска нашла пропавших школьниц

Агентство запросило комментарий в пресс-службе УМВД. На момент публикации ответ не поступил.

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Школьницы из Нижневартовска отправились погулять, и даже не были в курсе, что их сутки ищут родители, полицейские и волонтеры. Об этом URA.RU рассказал источник из силовых структур. «Девочки просто гуляли по городу. Они не посещали какие-то заведения, не были где-то на квартирах. Сейчас силовики продолжают с ними работать», — рассказал источник. Прогулка девочек затянулась на сутки. Предварительно, подростки не шли домой, боясь наказания, а ночь провели в подъездах. Ранее URA.RU писало, что полиция Нижневартовска нашла пропавших школьниц Агентство запросило комментарий в пресс-службе УМВД. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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