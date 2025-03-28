Силовики раскрыли подробности ЧП с пропавшими школьницами в Нижневартовске

Школьницы из Нижневартовска отправились погулять, и даже не были в курсе, что их сутки ищут родители, полицейские и волонтеры. Об этом URA.RU рассказал источник из силовых структур.
«Девочки просто гуляли по городу. Они не посещали какие-то заведения, не были где-то на квартирах. Сейчас силовики продолжают с ними работать», — рассказал источник.
Прогулка девочек затянулась на сутки. Предварительно, подростки не шли домой, боясь наказания, а ночь провели в подъездах. Ранее URA.RU писало, что полиция Нижневартовска нашла пропавших школьниц
Агентство запросило комментарий в пресс-службе УМВД. На момент публикации ответ не поступил.
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