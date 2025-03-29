В Югре за ближайшие три года будут построены свыше 20 спортивных объектов. В большинстве случаев их возведение уже началось. URA.RU изучило, в каких городах и районах в скором времени появится больше возможностей для занятий спортом.
Сургут
В Сургуте ведется строительство пяти спортивных комплексов. В этом году должно закончиться строительство двух спортивных комплексов на одной площадке в микрорайоне 30А — дворца боевых искусств и спорткомплекса с универсальным игровым залом площадью 2000 кв. м. Спортивный комплекс площадью 3500 кв. м строится в квартале Хоззона, в микрорайоне «А» идет строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом, следует из данных telegram-канала «Стройкомплекс Югры».
Нижневартовск
К началу нынешнего учебного года должен открыться Центр боевых искусств площадью 3000 квадратных метров, где будет более 10 спортивных секций. К концу 2026 года планируется построить двухэтажный спорткомплекс ангарного типа с ледовой ареной общей площадью не менее 3300 кв. м и не более 4000 кв. м, ледовым полем размерами 58 на 26 м и трибунами на 150 зрителей. Московский подрядчик должен получить разрешение на строительство до 31 мая. Стартует в этом году строительство многофункционального комплекса в 27 квартале.
Нефтеюганск
Строится многофункциональный физкультурный комплекс площадью 13000 кв. м. Сдать объект строители планируют в третьем квартале. Также планируется возведение спорткомплекса с ледовой ареной.
Ханты-Мансийск
В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» в городе появится крытая ледовая арена. Как и в случае со строительством ледовых арен в двух других городах ХМАО, софинансировать проект будут из федерального бюджета.
Пыть-Ях
В 2027 году планируется возведение физкультурно-спортивного комплекса в микрорайоне № 10 «Мамонтово». Комплекс будет предназначен для занятий единоборствами: вольной и греко-римской борьбой, тхэквондо.
Нягань
В декабре должны быть завершены работы по строительству бассейна в здании из модульных конструкций. Будет установлена чаша бассейна размером 25 х 12 метров, объем — порядка 590 кубометров, что позволит организовать шест плавательных дорожек.
Радужный
В Радужном планируется строительство первого в автономном округе «Фиджитал-центра». Об этом в разговоре с министром спорта РФ заявил губернатор Кухарук
Покачи
К концу этого года будет подготовлен проект футбольного поля с искусственным покрытием, трибунами и раздевалками. Общей площадью объекта — более 35 гектаров.
Сургутский район
Идет строительство двух объектов. Первый — ледовый каток со спортивной площадкой в селе Угут, второй — комплекс с универсальным залом в Лянторе.
Берёзовский район
Построят физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Саранпауль. Запланирован бассейн в пгт. Игрим и спортзал имени Руслана Проводникова в Берёзово.
Нижневартовский район
В селе Варьеган идет поиск подрядчика на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по современному проекту. Площадь объекта превысит 1700 квадратных метров.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук встретился с министром спорта Михаилом Дегтяревым. Глава региона представил планы по расширению спортивной инфраструктуры Югры.
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