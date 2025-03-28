Главе Гагаузии Евгении Гуцул назначили предварительный арест сроком на 20 суток, сообщили журналисты. Она подозревается в финансировании избирательной кампании в 2023 году, деньги выделялись незаконным путем.
«Евгению Гуцул отправили под предварительный арест на 20 дней», — заявили в РИА Новости. Отмечается, что такое решение вынес суд в Кишиневе.
Так, 26 марта в момент попытки вылета Гуцул из Молдавии ее взяли под стражу на 72 часа. Политик настаивает на своей невиновности в незаконном финансировании и подчеркивает, что не совершала преступлений. В случае доказательства вины Евгения Гуцул может быть приговорена к семи годам лишения свободы.
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