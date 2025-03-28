Гуцул отправили под предварительный арест на 20 дней. Видео

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Гуцул грозит до семи лет лишения свободы, сейчас она предварительно арестована на 20 дней
Гуцул грозит до семи лет лишения свободы, сейчас она предварительно арестована на 20 дней Фото:

Главе Гагаузии Евгении Гуцул назначили предварительный арест сроком на 20 суток, сообщили журналисты. Она подозревается в финансировании избирательной кампании в 2023 году, деньги выделялись незаконным путем.

«Евгению Гуцул отправили под предварительный арест на 20 дней», — заявили в РИА Новости. Отмечается, что такое решение вынес суд в Кишиневе. 

Так, 26 марта в момент попытки вылета Гуцул из Молдавии ее взяли под стражу на 72 часа. Политик настаивает на своей невиновности в незаконном финансировании и подчеркивает, что не совершала преступлений. В случае доказательства вины Евгения Гуцул может быть приговорена к семи годам лишения свободы.

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Главе Гагаузии Евгении Гуцул назначили предварительный арест сроком на 20 суток, сообщили журналисты. Она подозревается в финансировании избирательной кампании в 2023 году, деньги выделялись незаконным путем. «Евгению Гуцул отправили под предварительный арест на 20 дней», — заявили в РИА Новости. Отмечается, что такое решение вынес суд в Кишиневе.  Так, 26 марта в момент попытки вылета Гуцул из Молдавии ее взяли под стражу на 72 часа. Политик настаивает на своей невиновности в незаконном финансировании и подчеркивает, что не совершала преступлений. В случае доказательства вины Евгения Гуцул может быть приговорена к семи годам лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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