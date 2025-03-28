Семья прятала российского военного у себя в подвале в 20 метрах от позиции ВСУ

При штурме села Новый Комар на донецком направлении супружеская пара два месяца прятала у себя в подвале раненного бойца ВС РФ Артема Князева от украинских военных. При этом позиция ВСУ находилась в 20 метрах от подвала, сообщил военный.
При штурме села российский боец получил осколочные ранения ног, но его не смогли эвакуировать из-за обстрела. Он решил прятаться от дронов противника под деревом, при этом у него не было еды и воды. В таком положении он провел почти две недели. После этого военный пошел к дому на окраине села, где в подвале прятались 60-летний Юрий и 56-летняя Наталья Алакоз. Украинские военные разбомбили их дом.
«Мы его покормили, конечно, а самим страшно — ведь в соседнем доме ВСУ. Думали: а вдруг его видели? Тогда уж точно три трупа сразу будет»», — рассказала Наталья для RT.
Супруги взялись за лечение Артема Князева, у них была припасена большая аптечка. Также в подвале они оборудовали схрон на тот случай, если придут военные противника. За время, которые супруги Алакоз и Князев провели в подвале, они много разговаривали даже встретили Новый год. Спустя время ВС РФ освободили село и раненный боец попал в госпиталь: он потерял пальцы на правой ноге, а на левой — ступню. После произошедшего Артем Князев каждый день звонит семье Алакоз, супруги даже считают его своим сыном.
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