Зеленский проведет встречу в узком кругу по вопросу отправки миротворцев

Глава Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении закрытой встречи с делегациями из стран, готовых разместить миротворцев в Киеве. Среди приглашенных государств Великобритания и Франция.
«Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг: Франция, Британия и Украина точно будут», — заявил Зеленский. Его слова передает telegram-канал «Страна.ua».
Украинский лидер уточнил, что не все приглашенные страны смогут присутствовать на встрече. Однако Киев и не ждет большого количества гостей. Переговоры пройдут на этой неделе, добавил Зеленский.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что ряд стран Европейского союза приняли решение об отправки военных подразделений на Украины. Отмечается, что данные миротворцы будут распределены по стратегически значимым пунктам в соответствии с предложением, разработанным Францией и Великобританией.
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