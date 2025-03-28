Зеленский проведет встречу в узком кругу по вопросу отправки миротворцев

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Зеленский пригласил на встречу Францию и Великобританию
Зеленский пригласил на встречу Францию и Великобританию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении закрытой встречи с делегациями из стран, готовых разместить миротворцев в Киеве. Среди приглашенных государств Великобритания и Франция. 

«Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг: Франция, Британия и Украина точно будут», — заявил Зеленский. Его слова передает telegram-канал «Страна.ua».

Украинский лидер уточнил, что не все приглашенные страны смогут присутствовать на встрече. Однако Киев и не ждет большого количества гостей. Переговоры пройдут на этой неделе, добавил Зеленский. 

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что ряд стран Европейского союза приняли решение об отправки военных подразделений на Украины. Отмечается, что данные миротворцы будут распределены по стратегически значимым пунктам в соответствии с предложением, разработанным Францией и Великобританией.

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Глава Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении закрытой встречи с делегациями из стран, готовых разместить миротворцев в Киеве. Среди приглашенных государств Великобритания и Франция.  «Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг: Франция, Британия и Украина точно будут», — заявил Зеленский. Его слова передает telegram-канал «Страна.ua». Украинский лидер уточнил, что не все приглашенные страны смогут присутствовать на встрече. Однако Киев и не ждет большого количества гостей. Переговоры пройдут на этой неделе, добавил Зеленский.  Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что ряд стран Европейского союза приняли решение об отправки военных подразделений на Украины. Отмечается, что данные миротворцы будут распределены по стратегически значимым пунктам в соответствии с предложением, разработанным Францией и Великобританией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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