В Москве машина скорой помощи влетела в остановку с людьми. Видео

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В Москве машина скорой помощи врезалась в остановку общественного транспорта, пострадало три человека
В Москве машина скорой помощи врезалась в остановку общественного транспорта, пострадало три человека Фото:

В Москве в районе Чертаново автомобиль скорой помощи, предварительно, потерял управление и врезался в остановку общественного транспорта. В результате этого три человека получили травмы. Об этом сообщил telegram-канал Shot. 

«Машина скорой помощи влетела в остановку на Кировоградской улице в районе Чертаново Центральное в Москве», — передает telegram-канал. При этом есть пострадавшие: два пассажира скорой помощи и один пешеход, находившийся в момент аварии на остановке.

Предварительные данные указывают, что причиной ДТП стало несоблюдение водителем скорой мер безопасности, в результате чего он не смог справиться с управлением. На месте происшествия уже работают шесть бригад скорой помощи.

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В Москве в районе Чертаново автомобиль скорой помощи, предварительно, потерял управление и врезался в остановку общественного транспорта. В результате этого три человека получили травмы. Об этом сообщил telegram-канал Shot.  «Машина скорой помощи влетела в остановку на Кировоградской улице в районе Чертаново Центральное в Москве», — передает telegram-канал. При этом есть пострадавшие: два пассажира скорой помощи и один пешеход, находившийся в момент аварии на остановке. Предварительные данные указывают, что причиной ДТП стало несоблюдение водителем скорой мер безопасности, в результате чего он не смог справиться с управлением. На месте происшествия уже работают шесть бригад скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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