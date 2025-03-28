В Москве в районе Чертаново автомобиль скорой помощи, предварительно, потерял управление и врезался в остановку общественного транспорта. В результате этого три человека получили травмы. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Машина скорой помощи влетела в остановку на Кировоградской улице в районе Чертаново Центральное в Москве», — передает telegram-канал. При этом есть пострадавшие: два пассажира скорой помощи и один пешеход, находившийся в момент аварии на остановке.
Предварительные данные указывают, что причиной ДТП стало несоблюдение водителем скорой мер безопасности, в результате чего он не смог справиться с управлением. На месте происшествия уже работают шесть бригад скорой помощи.
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