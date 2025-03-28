WP: карты Visa и иностранные бренды будут готовы вернуться в Россию

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Карты Visa могут вернуться в РФ, полагает американская пресса
Карты Visa могут вернуться в РФ, полагает американская пресса Фото:

Карты Visa, прямые рейсы за границу, а также многие иностранные бренды будут готовы вернуться в Россию, поскольку Москва и Вашингтон нашли общий язык и постепенно приходят к согласию. Об этом заявляет американская пресса.

«Мебель Ikea, карты Visa, прямые рейсы за границу, европейские автомобили и Netflix — все это было запрещено. [Но теперь] может снова стать доступным [для россиян]», — пишет The Washington Post.

Газета замечает, что иностранцы будут готовы вернуться в Россию благодаря тесным связям президентов США и РФ. «Российские и американские официальные лица внезапно, похоже, находят общий язык и приходят к согласию друг с другом», — констатирует издание.

Американская администрация проведет анализ заявленной Россией позиции об отмене санкций, о которой было заявлено в ходе недавних переговоров в Саудовской Аравии. В беседе с журналистами госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе будет принимать президент США Дональд Трамп.

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Карты Visa, прямые рейсы за границу, а также многие иностранные бренды будут готовы вернуться в Россию, поскольку Москва и Вашингтон нашли общий язык и постепенно приходят к согласию. Об этом заявляет американская пресса. «Мебель Ikea, карты Visa, прямые рейсы за границу, европейские автомобили и Netflix — все это было запрещено. [Но теперь] может снова стать доступным [для россиян]», — пишет The Washington Post. Газета замечает, что иностранцы будут готовы вернуться в Россию благодаря тесным связям президентов США и РФ. «Российские и американские официальные лица внезапно, похоже, находят общий язык и приходят к согласию друг с другом», — констатирует издание. Американская администрация проведет анализ заявленной Россией позиции об отмене санкций, о которой было заявлено в ходе недавних переговоров в Саудовской Аравии. В беседе с журналистами госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе будет принимать президент США Дональд Трамп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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