Карты Visa, прямые рейсы за границу, а также многие иностранные бренды будут готовы вернуться в Россию, поскольку Москва и Вашингтон нашли общий язык и постепенно приходят к согласию. Об этом заявляет американская пресса.
«Мебель Ikea, карты Visa, прямые рейсы за границу, европейские автомобили и Netflix — все это было запрещено. [Но теперь] может снова стать доступным [для россиян]», — пишет The Washington Post.
Газета замечает, что иностранцы будут готовы вернуться в Россию благодаря тесным связям президентов США и РФ. «Российские и американские официальные лица внезапно, похоже, находят общий язык и приходят к согласию друг с другом», — констатирует издание.
Американская администрация проведет анализ заявленной Россией позиции об отмене санкций, о которой было заявлено в ходе недавних переговоров в Саудовской Аравии. В беседе с журналистами госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе будет принимать президент США Дональд Трамп.
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