США ознакомятся с позицией России по отмене санкций

Администрация США проведет анализ позиции России по вопросу отмены санкций, которая была озвучена на недавних переговорах в Саудовской Аравии. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с журналистами подчеркнул, что финальное решение по этому поводу будет оставаться за американским президентом Дональдом Трампом.
«Мы проанализируем вопросы, которые они [представители РФ] затронули, разберемся, о чем именно идет речь. <...> Мы представим варианты действий главе государства [Трампу]. Президент примет окончательное решение [по отмене антироссийских санкций]. Мы пока не достигли этого этапа», — добавил Рубио. Его слова размещены на официальном сайте американского правительства.
Госсекретарь также уточнил, что часть санкций, подлежащих рассмотрению, не является американскими. Именно поэтому Вашингтон не имеет полномочий их отменять.
Недавно в Саудовской Аравии состоялись переговоры между российскими и американскими представителями. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине. Также затронули тему и ослабления антироссийских санкций со стороны США. Накануне глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что санкции против России, введенные ЕС, останутся в силе. Российский президент Владимир Путин недавно, комментируя ограничения против РФ, давал понять, что Россия демонстрирует значительные экономические успехи.
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