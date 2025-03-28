На озере Кумкуль в Аргаяшском районе Челябинской области за 40 миллионов рублей предлагают к покупке базу отдыха. На территории, кроме гостиничных номеров, располагаются бани, беседки и банкетный зал на 80 персон. Соответствующее объявление размещено на доске интернет-объявлений.
«К услугам гостей номера с цифровым телевидением, холодильниками, постельными принадлежностями, душ и удобства в номерах. Русская и японская бани, открытые и закрытые беседки с мангалом, банкетный зал до 80 человек», — отмечается на сайте «Авито».
Кроме этого, автор объявления указал, что на территории загородного комплекса предусмотрены игровые площадки для детей. Имеется прокат катамаранов, велосипедов, самокатов, лодок, катера и водные аттракционы.
Базу отдыха на озере Кумкуль продают с 2024 года. Ранее владелец указывал, что также был готов продать бизнес за 40 млн рублей.
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