28 марта 2025

Недорогую базу отдыха выставили на продажу на челябинском озере Кумкуль. Скрин

На берегу озера Кумкуль продают загородный комплекс за 40 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, озеро увильды, весна, лед
База на берегу озера предоставляет круглогодичный отдых (архивное фото) Фото:

На озере Кумкуль в Аргаяшском районе Челябинской области за 40 миллионов рублей предлагают к покупке базу отдыха. На территории, кроме гостиничных номеров, располагаются бани, беседки и банкетный зал на 80 персон. Соответствующее объявление размещено на доске интернет-объявлений.

«К услугам гостей номера с цифровым телевидением, холодильниками, постельными принадлежностями, душ и удобства в номерах. Русская и японская бани, открытые и закрытые беседки с мангалом, банкетный зал до 80 человек», — отмечается на сайте «Авито».

Кроме этого, автор объявления указал, что на территории загородного комплекса предусмотрены игровые площадки для детей. Имеется прокат катамаранов, велосипедов, самокатов, лодок, катера и водные аттракционы.

Базу отдыха на озере Кумкуль продают с 2024 года. Ранее владелец указывал, что также был готов продать бизнес за 40 млн рублей.

В Челябинской области снова предложили приобрести базу отдыха на озере Кумкуль
В Челябинской области снова предложили приобрести базу отдыха на озере Кумкуль

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На озере Кумкуль в Аргаяшском районе Челябинской области за 40 миллионов рублей предлагают к покупке базу отдыха. На территории, кроме гостиничных номеров, располагаются бани, беседки и банкетный зал на 80 персон. Соответствующее объявление размещено на доске интернет-объявлений. «К услугам гостей номера с цифровым телевидением, холодильниками, постельными принадлежностями, душ и удобства в номерах. Русская и японская бани, открытые и закрытые беседки с мангалом, банкетный зал до 80 человек», — отмечается на сайте «Авито». Кроме этого, автор объявления указал, что на территории загородного комплекса предусмотрены игровые площадки для детей. Имеется прокат катамаранов, велосипедов, самокатов, лодок, катера и водные аттракционы. Базу отдыха на озере Кумкуль продают с 2024 года. Ранее владелец указывал, что также был готов продать бизнес за 40 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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