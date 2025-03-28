Бастрыкин заинтересовался таджикским подростком, который избивает детей в ХМАО

Председатель СУ СК России Александр Бастрыкин подключился к делу несовершеннолетнего выходца из Таджикистана, который избил мальчика из Нижневартовска глыбой льда. Он затребовал доклад о ходе проверки по данному инциденту, сообщили в инфоцентре СК России.
«Фигурант систематически нападает на детей, проживающих по соседству. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — рассказали в telegram-канале СУ СКР.
Сообщается, что многочисленные обращения матери в правоохранительные органы не принесли результатов. Выходец из Таджикистана несколько раз нападал на малолетних вартовчан. Младшего из братьев он закрывал в подвале дома, а у старшего вымогал деньги. Кроме того, подросток избил старшего из пострадавших глыбой льда.
Ранее URA.RU сообщало, что мать мальчиков пожаловалась на подростка в соцсети. В следственном комитете ХМАО проводится проверка по данному инциденту.
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