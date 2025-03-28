28 марта 2025

Бастрыкин заинтересовался таджикским подростком, который избивает детей в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту избиения подростком двух малолетних в Нижневартовске
Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту избиения подростком двух малолетних в Нижневартовске Фото:

Председатель СУ СК России Александр Бастрыкин подключился к делу несовершеннолетнего выходца из Таджикистана, который избил мальчика из Нижневартовска глыбой льда. Он затребовал доклад о ходе проверки по данному инциденту, сообщили в инфоцентре СК России.

«Фигурант систематически нападает на детей, проживающих по соседству. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — рассказали в telegram-канале СУ СКР.

Сообщается, что многочисленные обращения матери в правоохранительные органы не принесли результатов. Выходец из Таджикистана несколько раз нападал на малолетних вартовчан. Младшего из братьев он закрывал в подвале дома, а у старшего вымогал деньги. Кроме того, подросток избил старшего из пострадавших глыбой льда.

Ранее URA.RU сообщало, что мать мальчиков пожаловалась на подростка в соцсети. В следственном комитете ХМАО проводится проверка по данному инциденту. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель СУ СК России Александр Бастрыкин подключился к делу несовершеннолетнего выходца из Таджикистана, который избил мальчика из Нижневартовска глыбой льда. Он затребовал доклад о ходе проверки по данному инциденту, сообщили в инфоцентре СК России. «Фигурант систематически нападает на детей, проживающих по соседству. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — рассказали в telegram-канале СУ СКР. Сообщается, что многочисленные обращения матери в правоохранительные органы не принесли результатов. Выходец из Таджикистана несколько раз нападал на малолетних вартовчан. Младшего из братьев он закрывал в подвале дома, а у старшего вымогал деньги. Кроме того, подросток избил старшего из пострадавших глыбой льда. Ранее URA.RU сообщало, что мать мальчиков пожаловалась на подростка в соцсети. В следственном комитете ХМАО проводится проверка по данному инциденту. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...