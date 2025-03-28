28 марта 2025

В Москве загорелось самое дорогое авто для чиновников России. Видео

В центре Москвы сгорел Aurus Senat за 39 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Aurus сгорел в центре столицы
Aurus сгорел в центре столицы Фото:

В центре Москвы на улице Сретенка произошло возгорание автомобиля Aurus Senat стоимостью 30 миллионов рублей. Он является самым дорогим автомобилем для чиновников в России. Пожар начался в двигателе премиального седана. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Aurus подвел вспыхнувший двигатель. Далее огонь перекинулся в салон», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не уточняется. По предварительным данным, авто принадлежит Управделами президента РФ. К месту происшествия прибыли пожарные.

По сведениям пресс-службы бренда Aurus, стартовая цена на модель Senat в 2023 году составляла 38,9 миллиона рублей. Таким образом, машина является самым дорогим авто для чиновников.

Как сообщало URA.RU ранее, в феврале 2025 года Aurus Senat попал в ДТП на улице Воздвиженка в Москве. Ранее его использовала экс-министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник.

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В центре Москвы на улице Сретенка произошло возгорание автомобиля Aurus Senat стоимостью 30 миллионов рублей. Он является самым дорогим автомобилем для чиновников в России. Пожар начался в двигателе премиального седана. Об этом  сообщает telegram-канал Mash. «Aurus подвел вспыхнувший двигатель. Далее огонь перекинулся в салон», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших не уточняется. По предварительным данным, авто принадлежит Управделами президента РФ. К месту происшествия прибыли пожарные. По сведениям пресс-службы бренда Aurus, стартовая цена на модель Senat в 2023 году составляла 38,9 миллиона рублей. Таким образом, машина  является самым дорогим авто для чиновников. Как сообщало URA.RU ранее, в феврале 2025 года Aurus Senat попал в ДТП на улице Воздвиженка в Москве. Ранее его использовала экс-министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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