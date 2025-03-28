28 марта 2025

Солдат ВСУ не знал о своем согласии на трансплантацию органов в Канаду

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный из Украины думал, что ему выдали иностранный медполис
Военный из Украины думал, что ему выдали иностранный медполис Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Захваченный в плен бойцами России украинский солдат Андрей Чемер был удивлен, обнаружив, что носил с собой документы на трансплантацию органов в Канаде, а не медицинский полис, как он думал. Об этом заявили военнослужащие группировки войск «Север».

«Это, получается, французский медицинский полис. Получается, перед тем, как нас отправить, командир вот это выдал … каждому по такому. Обещали, что, если что при ранениях попадете в самые лучшие французские клиники. Не успел (заполнить документ — ред.), потому что начался обстрел», — рассказал российским бойцам боевик. Его слова приводит РИА Новости.

По данным источника, Андрей Чемер и его сослуживцы действительно заполнили формы, которые забрал у них командир, считая это обычным страхованием на случай получения ранений. Однако на самом деле это оказалось согласием на трансплантацию органов в клинике Канады, что стало неожиданностью для военнопленного.

Ранее URA.RU писало о российском военном, который вынес лежащего под обстрелами украинца на своих плечах. Лидер Чечни Рамзан Кадыров отметил, что российский военнослужащий прошел 12 километров под обстрелом, чтобы эвакуировать гражданина Украины в безопасную зону.

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Захваченный в плен бойцами России украинский солдат Андрей Чемер был удивлен, обнаружив, что носил с собой документы на трансплантацию органов в Канаде, а не медицинский полис, как он думал. Об этом заявили военнослужащие группировки войск «Север». «Это, получается, французский медицинский полис. Получается, перед тем, как нас отправить, командир вот это выдал … каждому по такому. Обещали, что, если что при ранениях попадете в самые лучшие французские клиники. Не успел (заполнить документ — ред.), потому что начался обстрел», — рассказал российским бойцам боевик. Его слова приводит РИА Новости. По данным источника, Андрей Чемер и его сослуживцы действительно заполнили формы, которые забрал у них командир, считая это обычным страхованием на случай получения ранений. Однако на самом деле это оказалось согласием на трансплантацию органов в клинике Канады, что стало неожиданностью для военнопленного. Ранее URA.RU писало о российском военном, который вынес лежащего под обстрелами украинца на своих плечах. Лидер Чечни Рамзан Кадыров отметил, что российский военнослужащий прошел 12 километров под обстрелом, чтобы эвакуировать гражданина Украины в безопасную зону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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