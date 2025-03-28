The Economist: США оставили Зеленскому два пути в контексте конфликта с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит сложный выбор: согласиться на компромисс, заключив сделку по полезным ископаемым, или отказаться от соглашения и остаться без американской помощи. Такое мнение выражает The Economist.
«Зеленский имеет право просить у США гарантии безопасности, но, скорее всего, их не получит. Великобритания и Франция также не могут этого сделать. Таким образом, перед Зеленским стоит выбор: плохая сделка о полезных ископаемых без гарантий безопасности, но с небольшой американской поддержкой и европейским военным присутствием или отсутствие сделки и поддержки от США», — пишет The Economist.
Ранее URA.RU рассказывало, что подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля во время визита Зеленского в Вашингтон. Тогда президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс выразили недовольство поведением украинского лидера, после чего произошел знаменитый скандал в Белом доме.
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