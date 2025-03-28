28 марта 2025

The Economist: США оставили Зеленскому два пути в контексте конфликта с Россией

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Зеленский столкнулся с трудным выбором по гарантиям безопасности для Украины
Зеленский столкнулся с трудным выбором по гарантиям безопасности для Украины Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит сложный выбор: согласиться на компромисс, заключив сделку по полезным ископаемым, или отказаться от соглашения и остаться без американской помощи. Такое мнение выражает The Economist.

«Зеленский имеет право просить у США гарантии безопасности, но, скорее всего, их не получит. Великобритания и Франция также не могут этого сделать. Таким образом, перед Зеленским стоит выбор: плохая сделка о полезных ископаемых без гарантий безопасности, но с небольшой американской поддержкой и европейским военным присутствием или отсутствие сделки и поддержки от США», — пишет The Economist.

Ранее URA.RU рассказывало, что подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля во время визита Зеленского в Вашингтон. Тогда президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс выразили недовольство поведением украинского лидера, после чего произошел знаменитый скандал в Белом доме.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит сложный выбор: согласиться на компромисс, заключив сделку по полезным ископаемым, или отказаться от соглашения и остаться без американской помощи. Такое мнение выражает The Economist. «Зеленский имеет право просить у США гарантии безопасности, но, скорее всего, их не получит. Великобритания и Франция также не могут этого сделать. Таким образом, перед Зеленским стоит выбор: плохая сделка о полезных ископаемых без гарантий безопасности, но с небольшой американской поддержкой и европейским военным присутствием или отсутствие сделки и поддержки от США», — пишет The Economist. Ранее URA.RU рассказывало, что подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля во время визита Зеленского в Вашингтон. Тогда президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс выразили недовольство поведением украинского лидера, после чего произошел знаменитый скандал в Белом доме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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