28 марта 2025

DW: Макрон и Стармер рискуют быть опасными в рамках конфликта на Украине

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Внешняя политика Макрона может спровоцировать новый кризис на Украине
Внешняя политика Макрона может спровоцировать новый кризис на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут представлять опасность в рамках обострения конфликта на Украине. Эти политики делают громкие заявления по поводу отправки военного контингента в зону конфликта, хотя они не пользуются единогласной поддержкой стран Евросоюза и не обладают необходимыми военными ресурсами. Об этом сообщают источники.

«Стармер и Макрон становятся самыми опасными игроками в мировой политике. За их громкими обещаниями Украине стоит очень мало. У них нет поддержки всех европейцев. Но это делает их уязвимыми для рискованных необдуманных реакций, которые могут спровоцировать глобальный пожар», — передает Die Weltwoche со ссылкой на свои источники.

Ранее Макрон заявил, что делегация, состоящая из военных Великобритании и Франции, отправится на Украину для разработки формата будущей украинской армии. Только эти две страны согласились послать свои контингенты в зону конфликта.

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Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут представлять опасность в рамках обострения конфликта на Украине. Эти политики делают громкие заявления по поводу отправки военного контингента в зону конфликта, хотя они не пользуются единогласной поддержкой стран Евросоюза и не обладают необходимыми военными ресурсами. Об этом сообщают источники. «Стармер и Макрон становятся самыми опасными игроками в мировой политике. За их громкими обещаниями Украине стоит очень мало. У них нет поддержки всех европейцев. Но это делает их уязвимыми для рискованных необдуманных реакций, которые могут спровоцировать глобальный пожар», — передает Die Weltwoche со ссылкой на свои источники. Ранее Макрон заявил, что делегация, состоящая из военных Великобритании и Франции, отправится на Украину для разработки формата будущей украинской армии. Только эти две страны согласились послать свои контингенты в зону конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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