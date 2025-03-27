Макрон: делегация военных Британии и Франции отправится на Украину

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Макрон заявил, что Британия и Франция отправят военных для формирования армии Украины
Макрон заявил, что Британия и Франция отправят военных для формирования армии Украины Фото:

Делегация военных Британии и Франции отправится на Украину для разработки формата будущей украинской армии. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

27 марта в Париже прошел саммит «коалиции желающих» по Украине. Страны ЕС обсудили вопрос отправки миротворцев. Ранее Британия и Франция единственные изъявили такое желание. Европейские лидеры также затронули тему санкций против РФ, отметив, что еще рано принимать такое решение. 

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Делегация военных Британии и Франции отправится на Украину для разработки формата будущей украинской армии. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. 27 марта в Париже прошел саммит «коалиции желающих» по Украине. Страны ЕС обсудили вопрос отправки миротворцев. Ранее Британия и Франция единственные изъявили такое желание. Европейские лидеры также затронули тему санкций против РФ, отметив, что еще рано принимать такое решение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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