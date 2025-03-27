Макрон: делегация военных Британии и Франции отправится на Украину

Макрон заявил, что Британия и Франция отправят военных для формирования армии Украины
Делегация военных Британии и Франции отправится на Украину для разработки формата будущей украинской армии. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
27 марта в Париже прошел саммит «коалиции желающих» по Украине. Страны ЕС обсудили вопрос отправки миротворцев. Ранее Британия и Франция единственные изъявили такое желание. Европейские лидеры также затронули тему санкций против РФ, отметив, что еще рано принимать такое решение.
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